قمحة بعد إعلان باراجواى الإخوان تنظيم إرهابى: انتظروا نفس القرار بدول أخرى

جدة - نرمين السيد - رفض الكاتب الصحفى، أحمد ناجى قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، ربط "الإخوان" بكلمة "الجماعة"، موضحًا أن هذه الكلمة تشير فى الإسلام إلى الاجتماع على فعل الخير، وهذا لا ينطبق مع أهداف ونوايا هذا التنظيم الإرهابى المُتطرف.





وفى تعليقه على إعلان اللجنة الدائمة بالكونجرس ببارجواى، "الإخوان" جماعة إرهابية تُهدد الأمن والاستقرار الدوليين، قال قمحة لـ"دوت الخليج" إنه بعد تضييق الخناق على التنظيم الدولى للإخوان فى بعض الدول الأوروبية وانكشافه فى الدول العربية، كان لابد له من التمدد فى مساحات ونطاقات أخرى، لافتًا إلى أنه متواجد فى أمريكا الجنوبية منذ فترة وله أنشطة على الأرض.

أضاف، أن انكشاف وجه هذا التنظيم الإرهابى بكل أفكاره المُتطرفة والتكفيرية، وأنشطته على الأرض التى تهدف لاستغلال دول مُعينة لبناء سياسات تستهدف دول أخرى، ومن بين هذه الأنشطة جمع الأموال والتأسيس لأفكار مُتطرفة، كان لابد أن تلقى "الإرهابية" رفضًا من الدول التى لديها قدر من المسئولية تجاه أعمال هذا التنظيم.

تابع قمحة، أن باراجواى تأتى كأولى دول أمريكا اللاتينية التى تصنف "الإخوان" تنظيم إرهابى، ومن المتوقع فى الفترة المقبلة انكشاف هذا التنظيم فى العديد من دول أمريكا اللاتينية الأخرى، لتتخذ قرارات مشابهة بإضفاء صبغة الإرهاب عليه وحجر أنشطته، لأنه بالفعل بات تنظيمًا يسبب إشكاليات كبيرة فى علاقات هذه الدول مع الدول المستهدفة بأنشطة التنظيم.

وقالت اللجنة الدائمة فى الكونجرس بباراجواى، فى بيان رسمى، إن جماعة الإخوان تشكل انتهاكا خطيرا لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة، وذلك بحسب ما ورد بمشروع قرار سبق أن قدمته Lilian Samaniego رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونجرس المكون من 45 عضوا.

وورد بين حيثيات وموجبات الموافقة على القرار، أن "جماعة الإخوان التى تأسست فى 1928 بمصر، تقدم المساعدة الإيديولوجية لمن يستخدم العنف ويهدد الاستقرار والأمن فى كل من الشرق والغرب، وأن دولة بارغواى ترفض رفضا قاطعا جميع الأعمال والأساليب والممارسات الإرهابية" وهو ما أبرزته وسائل إعلام محلية رحبت بالموافقة على القرار، بحسب "العربية".

وذكر موقع صحيفة Última Hora أن بارجواى التى يرأسها اللبنانى الأصل ماريو عبدو بينيتس، سبق واعتبرت حزب الله والقاعدة وداعش وحماس منظمات إرهابية "كمشاركة منها بالحرب على الإرهاب، مما يحد من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات إرهابية وزعزعة استقرار الدول" وأعادت الصحيفة الذاكرة الى "دول مهمة اعتبرت هذه الجماعات إرهابية، بينها روسيا فى 2003 ومصر فى 2013 وبعدها بعام السعودية والإمارات والبحرين".