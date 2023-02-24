بطريرك الأقباط الكاثوليك يفتتح مؤتمر مكتب الرسالات البابوية بالإسكندرية

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جدة - نرمين السيد - افتتح فعاليات المؤتمر الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، والأب أندراوس فهمى، المدير الوطنى لمكتب الرسالات البابوية بمصر، وبمشاركة الآباء الكهنة، مندوبى المكتب بالإيبارشيات، بالإضافة إلى خمسة وثمانين شابًا وشابة، من مختلف الإيبارشيات.
بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهى، تلاها محاضرة قدمها الأب فرنسيس وحيد، راعى كنيسة الحبل بلا دنس، بالدخيلة بعنوان "الشهادة المسيحية اليوم".
وقدمت إيمان فوزى، من راهبات القديس يوسف دى ليون، لقاء حول مؤسسة انتشار الإيمان (بولين جاريكو)، ثم تم استئناف برنامج اليوم مع الأب أندراوس فهمى، تمهيدًا للعمل الإرسالى، من اليوم الثانى للمؤتمر.
واختتم اليوم بالتدريب على كيفية استخدام الألعاب فى العمل الإرسالى والتكوينى، بقيادة فريق "CST".
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