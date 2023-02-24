حاتم صابر: اعتبار باراجواى الإخوان جماعة إرهابية يضعها فى مكانها الطبيعى

جدة - نرمين السيد - علق العقيد حاتم صابر، خبير مكافحة الإرهاب الدولى وحرب المعلومات، على اعتبار باراجواى "الإخوان المسلمين" جماعة إرهابية تهدد الأمن والاستقرار الدوليين، قائلا إن الكثير من دول العالم بدأ يعلم أهداف جماعة الإخوان، وتواجدها على المستوى الدولى، وبعضها تأثر بالأنشطة الإرهابية وصار لديهم أدلة مادية تثبت تورط الجماعة فى عمليات إرهابية.





وقال صابر، فى تصريح لـ"دوت الخليج"، إن هذه التطورات دفعت باراجواى لاتخاذ قرار يضع الإخوان المسلمين فى مكانها الطبيعى كجماعة إرهابية.

وأعلنت اللجنة الدائمة فى الكونجرس ببارجواى، الخميس، جماعة الإخوان المسلمين إرهابية تهدد الأمن والاستقرار الدوليين.

وأوضحت اللجنة، فى بيان رسمى، أن جماعة الإخوان تشكل انتهاكا خطيرا لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة، وذلك بحسب ما ورد بمشروع قرار سبق أن قدمته Lilian Samaniego رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونجرس المكون من 45 عضوا.

وورد بين حيثيات وموجبات الموافقة على القرار، أن جماعة الإخوان التى تأسست فى 1928 بمصر، تقدم المساعدة الإيديولوجية لمن يستخدم العنف ويهدد الاستقرار والأمن فى كل من الشرق والغرب، وأن دولة بارغواى ترفض رفضا قاطعا جميع الأعمال والأساليب والممارسات الإرهابية، وهو ما أبرزته وسائل إعلام محلية رحبت بالموافقة على القرار، بحسب "العربية".

وذكر موقع صحيفة Última Hora أن بارجواى التى يرأسها اللبنانى الأصل ماريو عبدو بينيتس، سبق واعتبرت حزب الله والقاعدة وداعش وحماس منظمات إرهابية "كمشاركة منها بالحرب على الإرهاب، مما يحد من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات إرهابية وزعزعة استقرار الدول".

وأعادت الصحيفة الذاكرة إلى دول مهمة اعتبرت هذه الجماعات إرهابية، بينها روسيا فى 2003 ومصر فى 2013 وبعدها بعام السعودية والإمارات والبحرين.