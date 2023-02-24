الحكومة تنفى إلغاء الدعم على وحدات «سكن كل المصريين» لمنخفضى الدخل

جدة - نرمين السيد - نفى مجلس الوزراء، ما انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن إلغاء الحكومة الدعم على جميع الوحدات السكنية بمبادرة "سكن كل المصريين" لمنخفضى الدخل على خلفية موافقة مجلس الوزراء على بيع عدد من الوحدات السكنية بالسعر الحر.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، والذى نفى تلك الأنباء، مُؤكدا أنه لا صحة لإلغاء الحكومة الدعم على جميع الوحدات السكنية بمبادرة "سكن كل المصريين" لمنخفضى الدخل على خلفية موافقة مجلس الوزراء على بيع عدد من الوحدات السكنية بالسعر الحر. كما أكد استمرار الحكومة فى تقديم الدعم على الوحدات السكنية ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين" للمواطنين منخفضى الدخل، مُوضحاً أن موافقة مجلس الوزراء بشأن اعتماد أسعار بيع الوحدات السكنية بالسعر الحر، تخص عدداً معيناً من الوحدات السكنية التى سوف يتم طرحها ضمن إعلان مستقبلى فى عدد من المدن وهى (القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، وبياض العرب بمحافظة بنى سويف، والعصلوجى بمحافظة الشرقية، والغردقة وسفاجا بمحافظة البحر الأحمر، ودمنهور بمحافظة البحيرة)، وهذه الوحدات تم حصرها من متبقيات الإعلانات التى تم طرحها سابقاً للمواطنين فقط، مُناشداً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار الكاذبة مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

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