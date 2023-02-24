حياة كريمة.. جامعة المنيا تنظم قافلة طبية ببنى مزار (صور)

جدة - نرمين السيد - وذلك لتقديم خدماتها للمواطنين فى 12 تخصصًا طبيًا مختلفًا؛ تحقيقًا لأهداف المُبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتعزيزًا للدعم الطبى وتشخيص الحالات والاحتياجات الطبية للمواطنين بمقار قراهم.

وأشار الدكتور عصام الدين صادق فرحات القائم بأعمال رئيس الجامعة، أن القافلة قدمت خدماتها الطبية والتوعوية لعدد من المواطنين، وصل لـ 2146 مواطنًا ومواطنة، وسط إشادة من مسؤولى اللجنة الطبية العليا بمستوى الأطباء وتنوع وتوفر أصناف الأدوية.

وأضاف فرحات، أن القافلة قامت بإجراء عدة تحاليل طبية لأهالى القرية (الدم، والفيروسات، والبول) بأجهزة التحاليل المختلفة التى رافقت القافلة، كما تم عقد ندوات توعوية على هامش الفعاليات الطبية، حول الإسعافات الأولية لمعظم حالات الطوارئ، والوقاية من الأمراض التنفسية خلال فصل الشتاء.

وخلال أعمال القافلة تم اكتشاف إحدى الحالات المصابة بمرض سرطان الثدى، وتم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة لها، واستكمال علاجها بمستشفى المنيا الجامعى.