المفتى يتوجه إلى الجزائر للمشاركة فى مؤتمر «السلوك الحضارى»

جدة - نرمين السيد - توجه الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، صباح اليوم إلى دولة الجزائر للمشاركة فى أعمال المؤتمر الدولى الذى ينظمه المجلس الإسلامى الأعلى بالجزائر فى مدينة "وهران" تحت رعاية الرئيس الجزائرى عبدالمجيد تبون فى الفترة من 25 إلى 27 فبراير الجارى، بعنوان "السلوك الحضارى.. وعى، فعل وتعايش".





وسيلقى المفتى كلمة باسم ضيوف المؤتمر خلال الفعاليات التى ستتناول على مدار أيام الانعقاد مناقشة دراسة السلوكات الحضارية المتطلع إلى تحقيقها فى ظل التحولات الكونية الجارية، وذلك من خلال عدة محاور رئيسية تتناول: ”السلوك الحضارى، المفاهيم و الرؤى” و”السلوك الحضارى والقيم الإسلامية” و”السلوك الحضارى، مقاربات فكرية” و”السلوك الحضارى، نماذج و تطبيقات” و”طرق ووسائل تفعيل السلوك الحضارى” و“السلوك الحضارى، الخصوصية والكونية”. ويشارك فى فعاليات المؤتمر عدد كبير من العلماء والأكاديميين والمتخصصين ومؤسسات المجتمع المدنى من أكثر من أربعين دولة.

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