بالأسماء.. الأوقاف تعلن افتتاح 28 مسجدا جديدا اليوم

جدة - نرمين السيد - ووصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 حتى تاريخه 713 مسجدًا، منها 573 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و140 مسجدًا صيانة وتطويرًا. يأتى ذلك فى إطار دور وزارة الأوقاف فى خدمة بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى. وجاءت أسماء المساجد على النحو التالي: أولًا: مساجد الإحلال والتجديد: مديرية أوقاف أسيوط م – المسجد وعنوانه آل موسى – الشغبة – اسيوط الشرقى – أبو الهدر- ديروط أبو غديد الأهلى – الواسطى – الفتح خاتم المرسلين – نجع سويلم – ديروط القاضى – سرقنا – ديروط أحمد أبو عزيزة – نجوع المعادى – البداري الحكيم – باويط – ديروط التوحيد – عواجه – ديروط مديرية أوقاف المنيا م – المسجد وعنوانه الرحمن الشرقى – نزلة أسمنت – أبو قرقاص الرحمة أبو الريش – شارونا – مغاغة محمد قطب – طنبدى – مغاغة عزبة حليم جبران – مركز ملوي العدلية – عزبة العدلية – منشأة عبد الله – العدوة الغربى – ابطوجة – صندفا مديرية أوقاف الغربية م – المسجد وعنوانه البراهمة – العامرية – المحلة ثان الإصلاح – كفر حجازى – المحلة ثان التوحيد – السجاعية – المحلة الكبرى مديرية أوقاف الشرقية م – المسجد وعنوانه الكبير – م أبو عامر – الحسينية مديرية أوقاف الوادى الجديد م – المسجد وعنوانه المسجد الجامع – مدينة الفرافرة مديرية أوقاف القليوبية م – المسجد وعنوانه الفتاح العليم – كفر الشوبك – شبين القناطر شرق سيدى حمزة – شبرا هارس – طوخ – قها الحاج أنور الجلب – كوم أشفين – قليوب مديرية أوقاف كفر الشيخ م – المسجد وعنوانه أبو إسماعيل – عزبة أبو إسماعيل – دقميرة – كفر الشيخ شرق مديرية أوقاف المنوفية م – المسجد وعنوانه السلام – عزبة مخالى – فيشا الكبرى – منوف مديرية أوقاف قنا م – المسجد وعنوانه العتيق – السلامية – مركز نجع حمادي مديرية أوقاف دمياط م – المسجد وعنوانه الصحابة – جمصة- كفر البطيخ ثانيًا: مساجد الصيانة: مديرية أوقاف المنوفية م – المسجد وعنوانه عبد العزيز آل راشد – زنارة – مركز تلا مديرية أوقاف أسيوط م – المسجد وعنوانه خالد بن الوليد- كوم إنجاشة – ديروط

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