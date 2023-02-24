القوى العاملة تنظم ملتقى توظيفيا لذوى الهمم بالقاهرة (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الرئيس السيسى، بضرورة دمج ذوى الهمم فى المجتمع، حيث يوفر الملتقى 1503 فرص عمل لمختلف المؤهلات الدراسية. يشارك فى الملتقى التوظيفى، 74 شركة قطاع خاص، خصوصا فى مجالات عدة منها السياحة والخدمات البيئية والأمن والخدمات. ويطرح فى الملتقى، وظائف فى المحاسبة والإدارى والمدرسين وعمال عاديين وعمال إنتاج. يستقبل الملتقى، الراغبين فى التقديم للوظائف من الساعة 9 صباحا حتى 9 مساء.

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