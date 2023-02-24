ماذا تفعل عند حدوث زلزال؟.. إرشادات مهمة من البحوث الفلكية

جدة - نرمين السيد - ونصح المعهد، بعدم الفزع والتصرف بهدوء وعقلانية اينما كنت لحظة حدوث الزلزال.
وأوضح أنه الابتعاد عن الأشياء غير المثبتة كالخزائن والرفوف والنوافذ وأجلس أو تمدد تحت طاولة أو كنبة كبيرة الحجم.
وأكد المعهد القومى للبحوث الفلكية، إن بعض المواطنين شعروا بالزلزال فى عدة مناطق بجمهورية مصر العربية.
وأكد، أن الهزة الأرضية على بعد 27 كم شمال مدينة السويس ودرجة قوته 4.1 ريختر وعلى عمق 10 كم.
وأوضحت أنه ورد ما يفيد بشعور المواطنين بالهزة الأرضية ولم يرد وقوع أى خسائر فى الأرواح
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