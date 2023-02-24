جدة - نرمين السيد - قال محمد أبو مندور، رئيس القطاع التجارى بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، إننا نستورد الفئة الأولى من الدواجن البرازيلية المجمدة، مؤكدا أن كيلو "الأوراك" بـ 55 جنيهًا في منافذنا.





وأوضح، خلال مداخلة هاتفية، فى برنامج "مانشيت"، الذى يذاع على قناة cbc، ويقدمه الإعلامى جابر القرموطى، أنه تم طرح ألف طن دواجن مجمدة من قبل وزارة التموين وتتراوح الفرخة من 1100 لـ 1300 جرام وسعرها 65 جنيها، مضيفا أنها موزعة على 250 طنا بالقاهرة، و300 طن موزعة على الصعيد والمنوفية. وأضاف: "هيتم توزيع الدواجن المجمدة على مدار الأشهر المقبلة حتى نهاية شهر رمضان".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المجمعات الاستهلاكية: نستورد الفئة الأولى من الدواجن البرازيلية المجمدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.