جدة - نرمين السيد - ‏وأكد، أن الهزة الأرضية على بعد 27 كم شمال مدينة السويس ودرجة قوته 4.1 ريختر وعلى عمق 10 كم. وأوضحت أنه ورد ما يفيد بشعور المواطنين بالهزة الأرضية ولم يرد وقوع أى خسائر فى الأأرواح

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. البحوث الفلكية: مركز زلزال اليوم شمال السويس ودرجته 4.1 ريختر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.