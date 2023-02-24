عاجل- زلزال فى عدد من المناطق بالقاهرة.. والبحوث الفلكية يعلن التفاصيل

جدة - نرمين السيد - وقال المعهد القومى للبحوث الفلكية، إن محطات الشبكة القومية للزلازل والتابعة للمعهد، سجلت هزة أرضية على بعد 27 كيلو متر شمال السويس.

وأكدت، أن قوة الزلزال 4.1 درجة على مقياس ريختر، على خط عرض 30.24 شمالا، وخط طول 32.54، وعمق 10 كم.

وأوضحت أنه ورد ما يفيد بشعور المواطنين بالهزة الأرضية ولم يرد وقوع أى خسائر فى الأأرواح