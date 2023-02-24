مانشستر يونايتد يقصى برشلونة من الدورى الأوروبى بعد مباراة مجنونة.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 24 فبراير 2023 12:30 صباحاً - تأهل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزى إلى دور الـ16 لبطولة الدورى الأوروبى بعد فوزه على برشلونة 2-1 في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس على ملعب أولد ترافورد في إياب دور الـ32 من منافسات بطولة الدوري الأوروبي لموسم 2022-23، ليصل إلى ثمن النهائي بمجموع 4-3.

ومن المقرر أن تقام قرعة دور الـ16 غدا الجمعة في الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة.أهداف مان يونايتد ضد برشلونة

تقدم برشلونة عبر روبرت ليفاندوفسكى من ركلة جزاء فى الدقيقة 18، لينتهى الشوط الأول بتقدم الضيوف، ومع بداية الشوط الثانى قلص فريد الفارق في الدقيقة 47، وأضاف البديل أنتونى الهدف الثانى في الدقيقة 73.

وسيطر مانشستر يونايتد على المباراة بشكل كامل خاصة فى الشوط الثانى ليواصل مشواره نحو التتويج بالبطولة.

هدف برشلونة ضد مان يونايتد

هدف مان يونايتد الأول ضد برشلونة

هدف مان يونايتد الثانى ضد برشلونة

مانشستر يونايتد ضد برشلونة

وفي مباراة الذهاب تعادل فريقا برشلونة ضد مانشستر يونايتد إيجابياً بنتيجة 2-2 خلال فعاليات المباراة التى أقيمت بينهما مساء الخميس الماضي على ملعب "كامب نو" ضمن منافسات ذهاب دور خروج المغلوب فى بطولة الدورى الأوروبى "يوروبا ليج" للموسم الحالى 2022-2023.

واعتمد تشافى مدرب برشلونة على التشكيل التالي لمواجهة مانشستر يونايتد:

حراسة المرمى: تيرشتيجن.

الدفاع: أراوخو، كوندى، بالدي وكريستنسن.

الوسط: بوسكيتس، دى يونج، كيسيه وسيرجي روبيرتو.

الهجوم: ليفاندوفسكي ورافينيا.

فى المقابل بدأ إيريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد مباراة برشلونة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: دي خيا.

الدفاع: مارتينيز، فاران، شو وبيساكا.

الوسط: كاسيميرو، فريد و برونو فرنانديز.

الهجوم: راشفورد، فيجورست وسانشو.