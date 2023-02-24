حياة كريمة.. محافظ أسيوط: الدولة المصرية تولى اهتمامًا خاصًا بتنمية الصعيد

جدة - نرمين السيد - قال عصام سعد محافظ أسيوط، إن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، تولى اهتمامًا خاصًا بتنمية الصعيد وتحقيق التنمية المستدامة عن طريق الارتقاء بمستوى التنمية وتوفير وتطوير وتحسين الخدمات فى كافة القطاعات لتحقيق التنمية والنهضة الاقتصادية وإحداث نقلة نوعية شاملة لتوفير "حياة كريمة" للمواطنين وإشراكهم فى وضع المشروعات الأكثر احتياجًا.





جاء ذلك خلال حضور محافظ أسيوط، اليوم الخميس لجلسات التشاور، لمناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2023 2024 والخطة متوسطة الأجل "2023 - 2025". وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية جلسات التشاور التى يتم عقدها بمشاركة أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ومؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والقيادات الشبابية والنسائية وذوى الهمم لتحقيق أكبر استفادة ممكنة. وجدد محافظ أسيوط مناشدته لجموع المواطنين بقرى ومراكز وأحياء المحافظة بالمشاركة فى جلسات التشاور للاستماع إلى ومناقشة مقترحات المواطنين للمشروعات التى سيتم إدراجها فى الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالى "2023 – 2024" والخطة متوسطة الأجل "2023 – 2025" حتى يتسنى إدراج تلك التعديلات فى الخطة وذلك تلبية لاحتياجات المواطنين وتوفر حياة كريمة لهم على أن يستمر عقد باقى جلسات التشاور بمراكز وأحياء المحافظة.

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