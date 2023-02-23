برشلونة يتقدم على مانشستر يونايتد بهدف ليفاندوفسكى فى الشوط الأول.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 فبراير 2023 11:24 مساءً - تقدم فريق برشلونة ضد مانشستر يونايتد بنتيجة 1-0 فى الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب أولد ترافورد في دور الـ32 من منافسات بطولة الدوري الأوروبي لموسم 2022-23.

سجل روبرت ليفاندوفسكى هدف برشلونة الأول ضد مانشستر يونايتد فى الدقيقة 18 من ركلة جزاء، تسبب فيها برونو فيرنانديز.

واستغل برشلونة أخطاء لاعبى مانشستر يونايتد فى الشوط الأول وأهدر سيرجى روبرتو هدفًا ثانيًا فى الوقت بدل الضائع من الشوط ولم يستغل خطأ دى خيا، بينما اكتفى يونايتد بتهديد وحيد على مرمى الضيوف بتسديدة من فريد. مان يونايتد ضد برشلونة

مان يونايتد ضد برشلونة

وفي مباراة الذهاب تعادل فريقا برشلونة ضد مانشستر يونايتد إيجابياً بنتيجة 2-2 خلال فعاليات المباراة التى أقيمت بينهما مساء الخميس الماضي على ملعب "كامب نو" ضمن منافسات ذهاب دور خروج المغلوب فى بطولة الدورى الأوروبى "يوروبا ليج" للموسم الحالى 2022-2023.

واعتمد تشافى مدرب برشلونة على التشكيل التالي لمواجهة مانشستر يونايتد:

حراسة المرمى: تيرشتيجن.

الدفاع: أراوخو، كوندى، بالدي وكريستنسن.

الوسط: بوسكيتس، دى يونج، كيسيه وسيرجي روبيرتو.

الهجوم: ليفاندوفسكي ورافينيا.

فى المقابل، بدأ إيريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد مباراة برشلونة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: دي خيا.

الدفاع: مارتينيز، فاران، شو وبيساكا.

الوسط: كاسيميرو، فريد و برونو فرنانديز.

الهجوم: راشفورد، فيجورست وسانشو.