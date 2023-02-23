حارس إشبيلية يلقن مقتحم الملعب علقة ساخنة فى الدورى الأوروبى.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 فبراير 2023 11:24 مساءً - حسم إشبيلية تذكرة التأهل إلى دور الـ16 في الدوري الأوروبي بعد فوزه 3-2 في مجموع المباراتين على أيندهوفن الهولندي مساء اليوم، الخميس، واستفاد النادى الإسبانى من فوزه ذهابا بثلاثية نظيفة ليتأهل بعد الخسارة اليوم بهدفين دون رد في هولندا.

وعقب صافرة النهاية اقتحم أحد مشجعى أيندهوفن الملعب وحاول الاعتداء على ماركو ديميتروفيتش حارس إشبيلية، لكن الحارس الصربى فاجئ المقتحم بعلقة ساخنة، حتى تدخل أمن الملعب وأنقذ المشجع من يدى الحارس. وتدخل مجموعة من لاعبي أيندهوفن وزملائه في فريق إشبيلية لتهدئة الحارس المنفعل. ويسعى إشبيلية للتتويج باللقب السابع في الدورى الأوروبى.

ماركو ديميتروفيتش حارس إشبيلية

ماركو ديميتروفيتش حارس إشبيلية والمشجع

ماركو ديميتروفيتش حارس إشبيلية ومشجع أيندهوفن