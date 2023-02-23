محافظ أسوان: إتاحة 200 فرصة عمل للشباب من الجنسين و30 لذوى الهمم

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ أسوان أشرف عطية، عن إتاحة 200 فرصة عمل للشباب من الجنسين، وتوفير 30 فرصة عمل لذوى الهمم، من خلال مديرية القوى العاملة بالمحافظة، وبالتعاون مع شركة مصر لتأمينات الحياة إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال، وذلك تنفيذا لتكليفات وزير القوى العاملة حسن شحاتة.





وأشاد محافظ أسوان بالجهود المبذولة من وزارة القوى العاملة من أجل مواجهة تحديات البطالة بتوفير فرص عمل حقيقية للشباب من خلال التنسيق والتعاون مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن ذلك يتواكب مع الجهود المبذولة من المحافظة لإتاحة فرص العمل فى المشروعات الجارية ضمن المبادرات الرئاسية "حياة كريمة، وتحيا مصر، ومنظومة التأمين الصحى الشامل"، بالإضافة إلى المشروعات الجارية فى قطاعات الإحلال والتجديد للبنية التحتية والتطوير والتجميل والمحاور والكبارى وازدواج الطرق وغيرها.

من جانبه، أوضح فوزى صابر مدير عام مديرية القوى العاملة أنه تم التنسيق مع شركة مصر لتأمينات الحياة وهى إحدى شركات مصر القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال، لتوفير فرص عمل لحملة المؤهلات العليا من الجنسين بجميع التخصصات للعمل بقطاع المبيعات والتوزيع بفروع الشركة بمحافظة أسوان، لافتًا إلى أنه سيبدأ التقديم اعتبارًا من يوم الثلاثاء 28 فبراير الجارى بالنسبة لفرع مركز ومدينة أسوان بمكتب عمل المحمودية بعمارة 27 معزوز مجلع، أما بالنسبة لفرع مركز ومدينة كوم أمبو سيكون التقديم يوم الأربعاء 1 مارس بمكتب العمل بحى السبعين بشارع المخبز الآلى بجوار بنك القاهرة، فيما سيكون التقديم بمركز ومدينة إدفو يوم الخميس 2 مارس بمكتب العمل بعمارات الآثار عمارة رقم 8 بالدور الأرضى، كما يحق للمتقدمين من مركزى نصر النوبة ودراو التقديم فى الأماكن المخصصة والأقرب لهم، مشيرا إلى أنه ستتم إتاحة 100 وظيفة بفرع أسوان، بجانب 50 وظيفة بفرع كوم أمبو، و50 وظيفة بفرع إدفو.

وقال مدير مديرية القوى العاملة إنه تم توفير 30 فرصة عمل لذوى الهمم بهدف دمجهم فى سوق العمل وترشيحهم لهذه الفرص، موضحاً أنه جارى استكمال أوراق المرشحين وتحرير عقود العمل والتأمين عليهم، والانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بالتعيين.