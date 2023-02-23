الهلال يصعق فولاد ويتأهل للقاء الدحيل بنصف نهائى دورى أبطال آسيا..فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 فبراير 2023 10:27 مساءً - حسم الهلال السعودى بطاقة التأهل إلى نصف نهائى دورى أبطال آسيا للموسم الثالث على التوالى بفوزه على فولاد الإيرانى بنتيجة 1-0، فى المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، على ملعب استاد الجنوب في قطر، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال آسيا لموسم 2022-2023.

وتأهل الهلال لمواجهة الدحيل القطري الذى تغلب على الشباب السعودى 2-1 فى وقت سابق من اليوم.

وستكون مباراة نصف نهائى دورى أبطال آسيا يوم الأحد المقبل على ستاد الثمامة، لتحديد المتأهل إلى المباراة النهائية ومواجهة أوراوا ريدز اليابانى الذى تأهل على حساب جيونبوك الكوري الجنوبي بطوكيو.أهداف مباراة فولاد ضد الهلال

جاء هدف المباراة الوحيد عبر موسى ماريجا فى الدقيقة وفى الشوط الأول ويسعى الهلال للتأهل على حساب فولاد الإيراني ونجح في الخروج الشوط الأول بشباك نظيفة على الرغم من سيطرة الفريق الإيراني وتهديد مرمى المعيوف الذى تألق في أول 45 دقيقة.

وبدأ الهلال المباراة بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: حمد اليامي – جانج هيون سو – علي البليهي – ناصر الدوسري.

خط الوسط: محمد كنو – سلمان الفرج – جوستافو كويلار.

خط الهجوم: موسى ماريجا – لوسيانو فييتو – سالم الدوسري.فولاد ضد الهلال في دورى أبطال آسيا

ودخل الهلال السعودي بقيادة راموان دياز مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق الفوز أمام شباب الأهلي دبي الإماراتي بثلاثية مقابل هدف في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا، بالإضافة إلى الإنجاز الذي حققه الفريق في كأس العالم للأندية بالحصول على المركز الثاني خلف ريال مدريد.

والتقي الهلال السعودي وفولاد الإيراني من قبل في مباراتين بدوري أبطال آسيا، حيث نجح الزعيم في تحقيق الفوز بمباراة، بينما خيم التعادل بينهما على مباراة في حين لم يسبق للفريق الإيراني تحقيق الفوز.

وأحرز الهلال السعودي في شباك فولاد الإيراني هدفين خلال المباراتين التي جمعت الفريقين، بينما لم يتمكن فولاد الإيراني من التسجيل في شباك الزعيم.