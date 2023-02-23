أخبار مصرية

وسيم السيسي: لا توجد كائنات فضائية على الأرض

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حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 فبراير 2023 10:26 مساءً - أكد الدكتور وسيم السيسي عالم المصريات، أنه لا يوجد كائنات فضائية على الأرض، ولكن ظهر 171 جسم مجهول المصدر فى سماء الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح وسيم السيسي، أن الأجسام مجهولة المصدر التى ظهرت فى سماء أمريكا تم اسقاط عدد 4 منهم، ولكن الأخبار الرسمية لم تؤكد وجود كائنات فضائية، ولكن أكدت وجود أجسام مجهولة المصدر.

وأضاف وسيم السيسي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي أشرف شرف الدين، أن ما أعلنته أمريكا مؤخرا هي بداية لحقيقة الأطباق الطائرة والمراكب الفضائية، وهناك أسرار كثيرة جدا لم تكشف بعد وظهرت مراكب فضائية وطوابق طائرة خلال القرون الماضية.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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