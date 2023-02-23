وزير القوى العاملة يلتقى أبناء الجالية المصرية على هامش زيارته للأردن

جدة - نرمين السيد - وعقد وزير القوى العاملة لقاء مفتوحا مع أبناء الجالية المصرية حيث استمع إلى المشكلات التى تواجههم، فيما تناقش معهم فى أساليب الحل لتلك المشكلات خلال تواجدهم على الأراضى الأردنية الشقيقة.

وقال "شحاتة" إنه أصر خلال حضوره أحد المؤتمرات بعمان أن يعقد لقاء مع أبناء الجالية المصرية بالأردن يعد الأول الذى يعقده مع أبناء الجاليات المصرية على مستوى العالم، مؤكدا أن الحكومة المصرية وبتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى حريصة على التواصل مع أبنائها فى الخارج وحل المشكلات التى تواجههم.

وأشار إلى أنه سعيد بما يسمعه عن الجالية المصرية فى الأردن وحرصها على أن تكون مثلا يحتذى به بين الجاليات فى الأردن الشقيق، مؤكدا أن الود والحب المتبادل بين الشعب المصرى والأردنى نابع من العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.

وشدد "شحاتة" على ضرورة الالتزام بالقانون الأردنى وعدم مخالفة قواعد الإقامة والعمل، مطالبا من لم يعدل أوضاعه المخالفة أن يسارع بتعديلها حتى لا يتعرض لأى مخالفات من الجانب الأردنى.

ونوه بأن كل بلد لديه قانون للعمل والإقامة ويجب على من يأتى إليه أن يلتزم به، معربا عن شكره للحكومة الأردنية لما تقدمه للجالية المصرية والحفاظ على العلاقات القوية بين البلدين.

واستعرض وزير القوى العاملة مع أبناء الجالية المصرية مختلف المشكلات والمقترحات، معربا عن تطلعه للعمل على حلها فى أسرع وقت وبالطرق التى تتوافق مع القانون الأردنى.

وبدوره، أكد السفير المصرى بعمان على عمق العلاقات المصرية الأردنية، مشيرا إلى أن الجالية المصرية تتمتع باحترام وتقدير الجانب الأردنى.

وشدد على أن توجيهات القيادة السياسية بأن تكون السفارات فى الخارج بمثابة بيوت للمصريين، مطالبا جميع أبناء الجالية بالحضور إلى مبنى السفارة فى أى وقت حينما تكون لديهم مشكلة من أجل العمل على حلها فورا.

ومن جانبه، قدم المستشار العمالى بالسفارة المصرية بعمان أسامة ربيع، مجموعة من التفسيرات والتوضيحات لبعض نقاط قانون العمل الأردنى، مؤكدا أن جميع أفراد السفارة تعمل من أجل إيجاد الحلول لمشاكل أبناء الجالية المصرية بالأردن.

وأشار إلى أنه على أبناء الجالية الالتزام بقواعد العمل فى الأردن وعدم ارتكاب أى مخالفات، مؤكدا أن الجانب الأردنى حريص على استمرار العلاقات الأخوية والودية بين القاهرة وعمان انعكاسا للعلاقات الأخوية بين الرئيس السيسى والعاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى.

ومن جانبهم، أكد أبناء الجالية المصرية أن السفارة المصرية تعمل دائما معهم وتزيل المعوقات التى قد تحدث فى بعض الحالات الفردية، معربين عن أملهم أن تكلل مجهودات وزير القوى العاملة وأعضاء السفارة فى حل أى مشكلات قد تطرأ فى التعامل ما بين الجالية المصرية والجانب الأردنى.

وشددوا على أن الأردن تعد بلدهم الثانى ويجدون كل الحب والاحترام والود من الشعب الأردنى، مؤكدين أنهم حريصون على استمرار هذه الأجواء الأخوية بين مصر والأردن.

وقد سادت حالة من الحب والود والصراحة خلال الحوار الذى دار بين وزير القوى العاملة وأبناء الجالية المصرية بالأردن على مدار قرابة 3 ساعات، فيما وعد الوزير شحاتة فى نهاية اللقاء بأنه سيعمل مع الجانب الأردنى على مناقشة كافة المشكلات التى تعانى منها الجالية المصرية للوصول إلى حلول توافقية ترضى الطرفين.

حضر اللقاء نائب رئيس البعثة المصرية بالأردن المستشار مجدى الدرينى، والمستشار أحمد إيهاب والقنصل محمد محسن والقنصل أحمد أبو زيد وعدد من موظفى السفارة والعاملين بها.