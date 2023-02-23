انطلاق الجزء الثالث من حوار أحمد الدرينى مع أمير حدود داعش على الوثائقية

جدة - نرمين السيد - ويحاور الدرينى، أمير حدود داعش فى الجزء الثالث، عن السلفية العلمية، ومنهجها. كما يدق الدرينى ناقوس الخطر، لإيقاظ الشباب نحو تلك الأفكار التى تهدد البلاد والمجتمعات.

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