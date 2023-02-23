التشكيل الرسمي لمباراة مانشستر يونايتد ضد برشلونة فى الدوري الأوروبي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 فبراير 2023 09:30 مساءً - أعلن ناديا مانشستر يونايتد الإنجليزي وبرشلونة الإسباني، عن التشكيل الرسمي للمواجهة التى سوف تجمع الفريقين فى تمام العاشرة من مساء اليوم الخميس، على ملعب "أولد ترافورد"، في إياب ملحق دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي 2022-23.ويخوض برشلونة اللقاء بالتشكيل التالي:



حراسة المرمى: تيرشتيجن.

الدفاع: أراوخو، كوندى، بالدي وكريستنسن.

الوسط: بوسكيتس، دى يونج، كيسيه وسيرجي روبيرتو.

الهجوم: ليفاندوفسكي ورافينيا.

تشكيل برشلونة

فى المقابل يبدأ مانشستر يونايتد المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: دي خيا.

الدفاع: مارتينيز، فاران، شو وبيساكا.

الوسط: كاسيميرو، فريد و برونو فرنانديز.

الهجوم: راشفورد، فيجورست وسانشو.

تشكيل مانشستر يونايتد

في مباراة الذهاب تعادل فريقا برشلونة ضد مان يونايتد إيجابياً بنتيجة 2-2 خلال فعاليات المباراة التى أقيمت بينهما مساء الخميس الماضي على ملعب "كامب نو" ضمن منافسات ذهاب دور خروج المغلوب فى بطولة الدورى الأوروبى "يوروبا ليج" للموسم الحالى 2022-2023.

ويستعيد برشلونة الإسباني وضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي ذكريات دوري الأبطال، لكن هذه المرة في مكان لا يليق بتاريخهما، حيث يتواجهان في إياب الملحق الفاصل المؤهل إلى ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي"يوروبا ليج" في كرة القدم.

وفشل برشلونة في تجاوز دور المجموعات لمسابقات دوري الأبطال بحلوله ثالثاً، فيما حل يونايتد ثانياً في مجموعته في "يوروبا ليج" واضطر لخوض الملحق.

وتواجه العملاقين فى المباراة النهائية عامي 2009 و2011 حين خرج برشلونة منتصراً في المناسبتين.

ويطمح مانشستر يونايتد، في إقصاء العملاق الكتالوني مستفيدا من نتيجة مباراة الذهاب بعدما عاد بنتيجة إيجابية التعادل ٢-٢من ملعب برشلونة، وسهل الأمور على نفسه قبل مباراة الإياب، خاصة وأنه يعلم صعوبة المواجهة بالفعل.

فيما سيقاتل برشلونة إلى تحقيق الفوز ولو بفارق هدف واحد لوضع قدم في ثمن النهائى من ملعب "أولد ترافورد"، ولمواصلة الانتصارات والاستمرار في سلسلة نتائجه الإيجابية التي حققها مؤخرًا.