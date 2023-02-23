الرئيس السيسى يؤكد لرئيس أوكرانيا دعم مصر لجميع المساعى الهادفة لتهدئة الأوضاع

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 فبراير 2023 09:30 مساءً - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأوكرانى "فولوديمير زيلينسكي"، حيث تم تناول آخر المستجدات على الساحة الأوكرانية وتطورات الأزمة الراهنة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن الرئيس اطلع خلال الاتصال من نظيره الأوكراني على آخر المجريات على الصعيدين الميداني والإنساني في أوكرانيا، حيث أكد الرئيس دعم مصر لجميع المساعي الهادفة إلى تهدئة الأوضاع، ودفع جهود التوصل إلى حل سلمي للنزاع، على نحو يحقن الدماء ويمهد الطريق نحو السلام، منوهاً إلى استعداد مصر لمواصلة بذل الجهود اللازمة في هذا الصدد، وهو ما ثمنه الرئيس الأوكراني منوهاً إلى دور مصر المؤثر على الصعيدين الإقليمي والدولي.