حتى 9 مارس.. فتح باب التقديم للمسابقة الثانية للتعاقد مع 30 ألف معلم

جدة - نرمين السيد - وفى وقت سابق، أعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، المسابقة الثانية للتعاقد مع 30 ألف معلم جدد لسد العجز بالمدارس فى تخصص معلم مساعد "فصل" للصفوف الابتدائية الأولى "الأول، الثانى، الثالث" للعام الدراسى 2023-2024، بجميع محافظات الجمهورية، لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

ويمكن للراغبين فى التقدم الدخول إلى هذا الرابط: اضغط هنا

وتضمنت هذه المسابقة عدة شروط جديدة مقارنة بالمسابقة الأولى التى أُجريت خلال عام 2022، أبرزها شرط المؤهل حيث يمكن للحاصلين على تقدير مقبول التقديم، وشرط السن الذى ارتفع إلى 40 عامًا بدلًا من 35 عامًا.

شروط التقدم لمسابقة الـ30 ألف معلم

وحدد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عدة شروط فيمن يتقدم للوظيفة المعلن عنها كالتالى:

- أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية.

- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبى نهائى، ما لم يمض على صدوره 4 سنوات على الأقل.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 40 عامًا من تاريخ نشر تفاصيل الإعلان.

- أن يكون المتقدم خريج أحد الأقسام التالية بكلية التربية أو التربية النوعية: تعليم أساسى، ابتدائين معلم فصل.

- أن يكون التقدير العام للمتقدم "مقبول" فأعلى.

- أن يجتاز الامتحانات المقررة لشغل الوظيفة.

- اجتياز الكشف الطبى وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات.

- يجب التقديم فقط فى المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقا للثابت ببطاقة الرقم القومى.

- سداد مبلغ مقداره 24 جنيهًا لحساب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بكافة فروع البنك الآتية: "البنك الأهلى المصرى، بنك مصر، بنك القاهرة، والتى تعمل فى نظام التمويل الحكومى بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم (9/450/781200/حـــــ/حصيلة) رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع".

المستندات المطلوبة

حدد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عدة مستندات على الراغبين فى التقدم للمسابقة إعدادها بشرط أن تكون جميعها أصلية ملونة بصيغة "jpg"، وهى كالتالى:

- صورة شخصية للمتقدم.

- بطاقة الرقم القومى سارية "وجهين".

- صحيفة حالة جنائية سارية وموجهة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أو لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى "وجهين بحسب الأحوال".

- الموهل الدراسى.

- المؤهل الأعلى "إن وجد".

- الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث.

- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة فى حالة الإعاقة.

- إيصال الإيداع البنكى.

وبحسب إعلان المسابقة، لن يلتفت للطلبات ما لم تكن المستندات أصلية ملونة باستثناء الموقف من الخدمة العسكرية، كما يجب رفع أصول المستندات المشار إليها بصيغة "jpg"، والتأكد من المرفقات قبل تحميلها، وفى حالة عدم مطابقتها للشروط المطلوبة سيتم رفض الطلب.

مسابقة الـ30 ألف معلم

وفى شهر يناير 2022، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإجراء إعلان لتعيين 150 ألف معلم خلال 5 سنوات، بمعدل 30 ألف معلم سنويًا، لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.

وبالفعل نظم الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الموجة الأولى من المسابقة لتعيين 30 ألف معلم فى تخصصى رياض أطفال ومعلم فصل، فى يوليو الماضى، وتسلم الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أول فبراير، نتائج المعلمين الذين اجتازوا الاختبارات، وبدأت الوزارة إجراءات تدريبهم لتسليمهم العمل خلال أيام.