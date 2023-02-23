محافظ الإسكندرية يطلق مبادرة لتجميل الكورنيش بنخيل الزينة

جدة - نرمين السيد - وقال المحافظ، إن المبادرة تأتى فى إطار توجه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بزيادة المساحات الخضراء والتطلع إلى مبادرة "اتحضر للأخضر" مشيرا إلى أنها تستهدف تغيير السلوكيات ونشر الوعى البيئى وحث المواطنين؛ وخاصة الشباب على المشاركة فى الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة.
وأضاف الشريف أنه يتم الآن زراعة 50 نخلة كمرحلة أولى بطول كيلو و200 متر بمنطقة لوران، ومن المقرر زراعة345 نخلة زينة بأحياء غرب وعامرية أول وثان وشرق ومنتزة ثان، وذلك لظهور المدينة بالمظهر الذى يليق بها أمام أهلها وزوارها.
وأشار المحافظ إلى أنه تمت زراعة نحو 52 ألف شجرة حتى الآن بنطاق الأحياء، بالإضافة إلى أعمال التقليم والقص للشجر والنخيل على مستوى المحافظة.
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