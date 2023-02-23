الكنيسة اللاتينية بمصر الجديدة تستقبل اليوم الأخير للصلاة من أجل الوحدة

جدة - نرمين السيد - استقبل المطران كلاوديو لوراتى، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، اليوم الأخير من أسبوع الصلاة من أجل الوحدة، والذى ينظمه مجلس كنائس الشرق الأوسط، ومجلس كنائس مصر، وذلك ببازيليك السيدة العذراء، بمصر الجديدة.





أقيم أسبوع الصلاة من أجل الوحدة، فى الفترة من الخامس عشر، وحتى الثانى والعشرين من الشهر الجارى. واهتمت اللجنة المسكونية للشباب، والاتحاد العالمى المسيحى للطلبة، وشباب مجلس كنائس مصر من جميع الكنائس بإعداد هذه الصلاة، ببازيليك العذراء مريم، بمصر الجديدة، مشاركين بخبراتهم المسكونية. يذكر أن أسبوع الصلاة من أجل الوحدة جاء تحت شعار "تعلموا فعل الخير اطلبوا الحق".

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