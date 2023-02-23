هيئة الدواء المصرية تشارك فى مؤتمر توطين وتطوير الصناعة بمصر

جدة - نرمين السيد - شاركت هيئة الدواء المصرية، فى مؤتمر توطين وتطوير صناعة الدواء فى مصر، والذى ينظمه المركز القومى للبحوث بالتعاون مع كلية الطب والصيدلة بإنجلترا التابعة لكلية الأطباء الملكية، وجمعية الشرق الأوسط لمتخصصى الطب الصيدلى.





جاء ذلك تحت رعاية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وهيئة الدواء المصرية.

شهد المؤتمر حضور لفيف من السادة أعضاء الطب الدوائى فى إنجلترا، وكليات الطب المصرية، وشركات صناعة المستحضرات الطبية، ومنظمات البحوث الطبية التعاقدية، والداعمين لتطوير صناعة الدواء فى مصر.

واستعرضت الدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية للتطوير الفنى وتنمية القدرات، خلال مشاركتها فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أهمية التجارب السريرية وتطوير الأدوية.

وأكدت أن ذلك الأمر يقدم مساهمة كبيرة، فيما يخص تطوير النظام الصحى لأى دولة، وهو ما يترتب عليه العديد من الفوائد الصحية والاقتصادية والاجتماعية.

وأضافت أن وجود مستحضرات دوائية جديدة ومبتكرة سيضع مصر على خريطة سوق الدواء العالمية، لأنه استثمار مستدام يتوافق مع الهدف الاستراتيجى المصرى فى جعل مصر المركز الأفريقى الرئيسى لتوريد المستحضرات الدوائية.

وأوضحت أن ما قدمته هيئة الدواء من جهد كبير فيما يخص دعم وبناء قدرات الكوادر البشرية، أدى إلى اعتماد منظمة الصحة العالمية لما تقوم به الهيئة من إجراءات فى مجال الإشراف على التجارب السريرية.

واستعرضت نجاح الهيئة فى توفير المستحضرات الطبية الاستراتيجية والمهمة، وحصولها على مستوى الاعتماد المتقدم من منظمة الصحة العالمية فى مجال اللقاحات، وتوجهها نحو دعن الاستثمار، والعمل على توطين وتعميق توطين كل المستحضرات الطبية التى تساهم فى تدعيم قوة السوق المصرى، وتنمية الصادرات المصرية، وضمان نفاذ مستحضراتها الطبية للأسواق المجاورة.

يذكر أن المؤتمر يناقش الآليات والوسائل المطلوبة لتوطين وتطوير صناعة الدواء فى مصر، ودور كل الجهات فى مصر من جامعات، ومراكز بحثية، وشركاء الصناعة، وجهات رقابية فى التعاون والتكامل من أجل زيادة قدرة مصر التنافسية، وزيادة الدخل القومى بعد صدور قانون التجارب السريرية.