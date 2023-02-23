البابا تواضروس يستقبل النائب البابوى لمدينة العبور

جدة - نرمين السيد - كما قدم تقريرًا وافيًا عن الخدمة والرعاية هناك، والاحتياج إلى سيامة كهنة جدد مع إنشاءات معمارية للخدمة المتزايدة فى هذه المدينة.

وقدم شكره لقداسة البابا على كل هذه المجهودات داعيًا له بالبركة.