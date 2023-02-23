الأنبا بموا يزور جامعة السويس

جدة - نرمين السيد - كان فى استقبال الدكتور سيد الشرقاوى، رئيس الجامعة وعدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية. عقب انتهاء المناقشة هنأ الأنبا بموا الباحث على حصوله على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز.

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