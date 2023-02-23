إمام عاشور على دكة ميتيلاند ضد سبورتنج لشبونة فى الدورى الأوروبى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 فبراير 2023 08:24 مساءً - تواجد إمام عاشور لاعب المنتخب الوطنى على مقاعد بدلاء نادى ميتلاند ضد سبورتنج لشبونة، وفقا للمدرب ألبرت كاباياس، المدير الفني للفريق الذى أعلن عن التشكيل الرسمي بدون عاشور، في المباراة التي تقام مساء اليوم في إياب دور الـ32 من بطولة الدوري الأوروبي.

وتنطلق مباراة ميتلاند وسبورتنج لشبونة في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء اليوم الخميس، على ملعب "إم سي إتش" في الدنمارك بقيادة الحكم السلوفاكي، إيفان كروزلياك.

وجاء تشكيل ميتلاند ضد سبورتنج لشبونة كالتالى:

جوناس لوسيل.

جويل أندرسون، دالسجارد، جارتنمان، باولينيو.

أرمين جيجوفيتش، إيميليانو مارتينيز، كريستوفر أولسون.

جوستاف إلسكاسن، سليماني، فالديمار أندريساين.

ويستضيف فريق ميتيلاند الدنماركى ، المحترف ضمن صفوفه نظيره سبورتنج لشبونة البرتغالي مساء اليوم الخميس في دور الستة عشر في بطولة الدوري الأوروبي.

وتألق الدولى المصري إمام عاشور في مباراة الذهاب التي انتهت بنتيجة 1-1 وأحرز هدف ميتلاند في المباراة النجم إمام عاشور في الدقيقة 77 من عمر اللقاء من تسديدة نارية خارج منطقة الجزاء مستفيداً من خطأ الحارس ليسددها بالقدم اليسرى.

انضم عاشور إلى فريقه ونجح في تسجيل هدفين فى أول مباراتين في الدوري الأوروبي والدوري الدنماركى، وانتقل إمام عاشور لنادي ميتيلاند من نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعقد يمتد لثلاث سنوات، مقابل 3 مليون دولار.