وزير السياحة يبحث مع سفير إسبانيا تعزيز التعاون المشترك

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 فبراير 2023 08:23 مساءً - استقبل، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، ، اليوم الخميس، السفير ألبارو إيرانثو سفير دولة إسبانيا بالقاهرة والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر وإسبانيا على المستوى السياحي والأثري.

جاء هذا اللقاء في إطار اللقاءات التي يعقدها الوزير مع سفراء الدول المختلفة لتعزيز التعاون بين مصر ومختلف دول العالم في مجال السياحة والآثار وجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من الأسواق السياحية المختلفة.

وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير بالسفير ألبارو إيرانثو والوفد المرافق له، مؤكداً العلاقات الوطيدة التي تربط بين مصر وإسبانيا والتي تشهد تعاوناً في العديد من المجالات من بينها السياحة والآثار.

وحضر اللقاء، يمني البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية، والمستشار عمرو عبد الله المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار.

وخلال اللقاء، تم استعراض مستجدات الحركة السياحية الوافدة من إسبانيا إلى مصر، كما تم مناقشة سبل التعاون لجذب مزيد الحركة السياحية الوافدة من إسبانيا إلى مصر، وتبادل الخبرات في مجال التدريب السياحي في مجال الضيافة، وتنمية العنصر البشري بالمجتمعات المحيطة بالأماكن السياحية والأثرية بالإضافة إلى بحث إمكانية الاستفادة من الخبرات الإسبانية في مجال السياحة، وبحث فرص الاستثمار السياحي في مصر وخاصة الاستثمار الفندقي.

وتطرق اللقاء أيضاً لمناقشة سبل التعاون في مجال الآثار، بالإضافة إلى رفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة بالمتاحف والمواقع الأثرية، كما تم الحديث عن أعمال البعثات الأثرية الأسبانية حيث توجد ١٢ بعثة أثرية أسبانية تعمل في مصر.

جدير بالذكر أن وزارة السياحة والآثار كانت شاركت في المعرض السياحي الدولي FITUR 2023 في دورته الـ ٤٣ الذي أُقيم في شهر يناير الماضي بالعاصمة الأسبانية مدريد، والذي عقد خلاله الوزير اجتماع مع وزيرة الدولة للسياحة بإسبانيا، وذلك لمناقشة تعزيز سبل التعاون في مجال السياحة، كما عقد عدة لقاءات مهنية مع عدد من مسئولي الشركات السياحية في إسبانيا، وعدد من الشركات المالكة للمنشآت الفندقية في إسبانيا وأوروبا، ومسئولين في شركات متخصصة في مجال الأنشطة الترفيهية، ومسئولين في شركات سياحة إسبانية.