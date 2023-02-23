وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، بأن الرئيس اطلع خلال الاتصال من نظيره الأوكرانى على آخر المجريات على الصعيدين الميدانى والإنسانى فى أوكرانيا، حيث أكد الرئيس السيسى دعم مصر لجميع المساعى الهادفة إلى تهدئة الأوضاع، ودفع جهود التوصل إلى حل سلمى للنزاع، على نحو يحقن الدماء ويمهد الطريق نحو السلام، منوهًا إلى استعداد مصر لمواصلة بذل الجهود اللازمة فى هذا الصدد، وهو ما ثمنه الرئيس الأوكرانى منوهًا إلى دور مصر المؤثر على الصعيدين الإقليمى والدولى.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الاتصال تطرق أيضًا إلى قضية الأمن الغذائى، فى ضوء المعاناة الكبيرة للعديد من شعوب العالم من أزمة الغذاء، خاصةً فى إفريقيا، حيث تمت مناقشة الجهود الجارية لتمديد اتفاق تصدير الحبوب.
وأكد الرئيس السيسى الأهمية القصوى لاستقرار أسواق الغذاء العالمية، وهو ما اتفق معه الرئيس الأوكرانى عارضًا جهود بلاده فى هذا الصدد بهدف ضمان الأمن الغذائى العالمى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. السيسى يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأوكرانى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.