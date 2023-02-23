عاجل.. السيسى يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأوكرانى

جدة - نرمين السيد - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأوكرانى "فولوديمير زيلينسكى"، حيث تم تناول آخر المستجدات على الساحة الأوكرانية وتطورات الأزمة الراهنة.





وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، بأن الرئيس اطلع خلال الاتصال من نظيره الأوكرانى على آخر المجريات على الصعيدين الميدانى والإنسانى فى أوكرانيا، حيث أكد الرئيس السيسى دعم مصر لجميع المساعى الهادفة إلى تهدئة الأوضاع، ودفع جهود التوصل إلى حل سلمى للنزاع، على نحو يحقن الدماء ويمهد الطريق نحو السلام، منوهًا إلى استعداد مصر لمواصلة بذل الجهود اللازمة فى هذا الصدد، وهو ما ثمنه الرئيس الأوكرانى منوهًا إلى دور مصر المؤثر على الصعيدين الإقليمى والدولى.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الاتصال تطرق أيضًا إلى قضية الأمن الغذائى، فى ضوء المعاناة الكبيرة للعديد من شعوب العالم من أزمة الغذاء، خاصةً فى إفريقيا، حيث تمت مناقشة الجهود الجارية لتمديد اتفاق تصدير الحبوب.

وأكد الرئيس السيسى الأهمية القصوى لاستقرار أسواق الغذاء العالمية، وهو ما اتفق معه الرئيس الأوكرانى عارضًا جهود بلاده فى هذا الصدد بهدف ضمان الأمن الغذائى العالمى.