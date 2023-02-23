مديرية أوقاف الأقصر تعلن خطتها لاستقبال شهر رمضان المبارك

جدة - نرمين السيد - أعلنت مديرية أوقاف الأقصر عن خطتها لاستقبال شهر رمضان المبارك للعام الحالى، فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.





وأوضح مدير المديرية الشيخ سيد عبدالدايم، اليوم الخميس، أن خطة المديرية لاستقبال شهر رمضان الكريم تتمثل فى تشكيل غرفة عمليات بديوان المديرية وإداراتها لمتابعة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك، بجانب تكثيف حملات نظافة وتعقيم المساجد على مستوى المحافظة استعدادًا لاستقبال الشهر الكريم، فضلًا عن تحديد أسماء وأعداد المساجد التى ستُقَام بها صلاة التراويح والتهجد والاعتكاف وصلاه عيد الفطر المبارك، إضافة إلى التنسيق المستمر مع جميع الجهات ذات الاختصاص بمختلف أرجاء المحافظة.

وأضاف أنه بعد حصر المساجد، تم تخصيص 1274 مسجدًا لصلاة التراويح، و102 مسجد للاعتكاف، و361 مسجدًا لصلاة التهجد، و827 مسجدًا لاستضافة دروس فترة العصر، و827 مسجدًا لاستضافة الدروس المسائية، كما تقام صلاة عيد الفطر المبارك فى 1274 مسجدًا، إلى جانب تحضير العديد من البرامج الدعوية الأخرى التى سوف تعلن عنها المديرية فى حينها.

وفى سياق آخر، أعلن جهاز شباب الخريجين ووحدة تكافؤ الفرص بمحافظة الأقصر عن توفير فرص عمل موسمية بمشروع تجفيف الطماطم بمنشر القرنة للسيدات، وذلك بالتنسيق مع إدارة المشروع، بناءً على توجيهات المحافظ مصطفى ألهم، بحشد كافة الجهود من أجل مواجهة تحديات البطالة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.

وأوضحت رئيس وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة الأقصر نورا عثمان، فى بيان اليوم الخميس، أن الوحدة شاركت فى الوصول إلى ما يزيد عن 70 سيدة عاملة، ويتم التعامل معهن بكمية الإنتاج؛ مما يساهم فى تمكينهن اقتصاديًا وخفض معدلات البطالة.