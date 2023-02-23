مدبولى يلتقى نائب رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية

جدة - نرمين السيد - بحث الجانبان، عددا من ملفات العمل المشتركة، وذلك بحضور، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، وهايكه ماجارت، المديرة التنفيذية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، وخالد حمزة، مدير مكتب البنك فى مصر، وعدد من مسئولى البنك.

وقال رئيس الوزراء، فى مستهل الاجتماع، إن الحكومة تتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وبشكل خاص فى ملف المشروعات الخاصة بالتغير المناخى، والطاقة، وكذا مشروعات تحلية المياه.

من جانبه، أعرب نائب رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، عن شكره وتقديره للدكتور مصطفى مدبولى، الذى يحرص على لقاء مسئولى البنك فى زيارات العمل التى يجرونها لمصر، وهو الأمر الذى يعكس ما توليه الحكومة المصرية من اهتمام بموضوعات التعاون مع البنك.

وأضاف آلان بيلو، أن البنك مستمر فى دعمه للاقتصاد المصرى فى عدد من القطاعات البارزة، حيث يستفيد القطاع الخاص مما نسبته 80% من إجمالى محفظة تمويلات البنك.

وتابع "بيلو": نحن بحاجة إلى توسيع أطر التعاون فيما بيننا فى ظل المعطيات الجديدة للاقتصاد المصرى، معددا مجموعة من المبادرات والقطاعات المهمة التى توليها الدولة المصرية اهتماما خاصا، ويمكن تعزيز التعاون بشأنها.

وتابع: هناك ملفات مهمة تتطلب مزيدا من التعاون مثل برنامج الحكومة للطروحات، وبرنامج "نوفى"، خاصة محور الطاقة.

ثم تطرق آلان بيلو، خلال الاجتماع، إلى نقطة مهمة، تتعلق بأن طبيعة عمل البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لا تقتصر فقط على دعم القطاع الخاص، وإنما لدى البنك خطط أيضا لمساندة المشروعات التى تنفذها الدولة، مشيدا فى هذا السياق بما نفذته الدولة المصرية من مشروعات كبرى وشبكة طرق فى أنحاء الجمهورية.

وانتقل بعد ذلك إلى خطط البنك لدعم مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذا مشروعات الهيدروجين الأخضر فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأعرب عن تطلعه لسرعة تحويل الاتفاقيات الموقعة فى هذا القطاع إلى مشروعات فعلية، مؤكدا أن الحكومة المصرية يمكنها الاعتماد بشكل كبير على دعم البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لهذا القطاع المهم.

وخلال الاجتماع، أشاد "بيلو"، ببرنامج الطروحات الحكومية، لافتا إلى أنه يبعث رسائل إيجابية لمجتمع الأعمال الدولى تؤكد أن الحكومة المصرية جادة فى برامجها لتمكين القطاع الخاص، وزيادة مساهمته فى الاقتصاد المصرى.

وعقب رئيس الوزراء على ذلك، أن الدولة المصرية عازمة على المضى قدما فى دعم القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الإجراءات التى أعلن عنها مؤخرا بشأن طرح 32 شركة فى البورصة، وقبلها إصدار "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، بدعم من فخامة رئيس الجمهورية، تؤكد أن الحكومة جادة فعلا فى برامجها لأن تعود من جديد ريادة القطاع الخاص فى الاقتصاد.

وتابع: أقضى ما يزيد على نصف وقتى فى اجتماعات مع رجال أعمال وممثلى شركات عاملة أو ترغب فى ضخ استثمارات جديدة، حيث استمع إلى مشكلاتهم وآرائهم حول إمكانية تطوير مشروعاتهم وتحسين مناخ الأعمال بشكل عام.

وأشار مدبولى، إلى أنه مثلا فيما يتعلق بقطاع مهم مثل الغزل والنسيج، فإن الحكومة ضخت استثمارات هائلة فى إعادة بناء البنية التحتية لهذه الصناعة المهمة، لكنها فى الوقت نفسه ستترك أعمال التشغيل والإدارة بالكامل للقطاع الخاص لما يتمتع به من خبرة كبيرة فى هذه الصناعة.

وخلال الاجتماع، قالت وزيرة التعاون الدولى، إن مصر هى الوجهة الأولى لاستثمارات البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية خلال عام 2022 على مستوى دول جنوب وشرق البحر المتوسط، بحجم استثمارات 1،3 مليار يورو.

وأضافت: علاقة مصر الاستراتيجية بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية متميزة للغاية وتنعكس على تعزيز التنمية فى العديد من القطاعات، لا سيما فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومكافحة تغير المناخ وتعزيز فرص العمل وتمكين المرأة، بما يدفع نحو إعادة البناء بشكل أفضل.

وتابعت: تمت صياغة الاستراتيجية القطرية بين مصر والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من 2022-2027، وذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات الدولية والتمويلات التنموية، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف بما يحقق الرؤى والأهداف الوطنية لتحقيق نمو اقتصادى شامل ومستدام، وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص فى التنمية، حيث تم اعتماد الاستراتيجية الجديدة للشراكة القطرية من قبل مجلس إدارة البنك فى فبراير 2022.

وشرحت "المشاط"، أوجه تعاون البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لدعم المنصة المصرية الوطنية لبرنامج "نوفى" فى إطار الترويج لمشروعات التنمية الخضراء وبدء الترويج لها مع جهات التمويل الدولية، حيث قامت وزارة التعاون الدولى بإطلاق البرنامج وفقا لمنهج متكامل بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة.

وتابعت: يعد البنك الأوروبى لإعادة الاعمار والتنمية شريك التنمية الرئيسى فى محور الطاقة الخاص ببرنامج "نوفى".

يذكر أن محفظة التعاون بين مصر والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، منذ بدء البنك عملياته فى مصر خلال عام ۲۰۱۲، تتمثل فى قيام البنك باستثمار ما يزيد على 10 مليارات يورو فى 160 مشروعا، فى قطاعات: المؤسسات المالية والمصرفية، والصناعات الزراعية والتصنيع والخدمات، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية مثل قطاع الطاقة والمياه وخدمات الصرف الصحى والنقل.