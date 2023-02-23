مصر تؤكد دعمها الكامل للحقوق المشروعة لشعب فلسطين وترفض تقويض حل الدولتين

جدة - نرمين السيد - وأضاف مندوب مصر الدائم، أن مصر ترفض تقويض حل الدولتين، وذلك خلال مشاركة مصر فى اجتماع لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطينى لحقوقه غير القابلة للتصرف، بمشاركة أنطونيو جوتيريش السكرتير العام للأمم المتحدة.

وتابع بأن اجتماع اللجنة يكتسب أهمية خاصة على ضوء التطورات التى تشهدها القضية الفلسطينية، وتصاعد التوتر فى الأرض الفلسطينية المحتلة، التى تشهد مزيدا من الاحتقان خلال الفترة الماضية نتيجة الممارسات الإسرائيلية خاصة فيما يتعلق بالاستيطان، وما تستهدفه من تغيير الأوضاع على الأرض بما يقوض حل الدولتين وأسس أية تسوية سياسية مستقبلا، معربا عن تعازى مصر فى شهداء الاقتحام الإسرائيلى لمدينة نابلس.

وثمن مندوب مصر الدائم، أيضا جهود لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطينى، لحقوقه غير القابلة للتصرف لدعم القضية الفلسطينية عبر أنشطتها المختلفة، مطالبا باستمرار القضية الفلسطينية على قمة أجندة المجتمع الدولى حتى ينال الشعب الفلسطينى حريته واستقلال دولته على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد أن مصر ستظل على عهدها فى الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى وقضيته العادلة التى طالما بذلت من أجلها كل غال ونفيس، وأن مصر على ثقة من أنه سيأتى يوم لكى نحتفل فيه بنيل الشعب الفلسطينى حريته التى طال انتظارها.