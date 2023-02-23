محافظ القاهرة يبحث مع سفير كازاخستان سبل تعزيز التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقاء المحافظ اليوم الخميس مع خيرات لاما شريف سفير كازاخستان بالقاهرة فى زيارته الأولى لمبنى ديوان عام المحافظة.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك بين القاهرة ومدينة أستانا عاصمة كازاخستان، وذلك فى إطار اتفاقية الصداقة الموقعة بين المدينتين منذ عام 1999.

وأضاف عبدالعال، أن العلاقات ممتدة بين البلدين، حيث تم إطلاق إسم "آباى" الشاعر والفيلسوف الكازخى الكبير على أحد شوارع حى المعادى فى موقع السفارة القديم، كما تم وضع تمثال نصفى للشاعر فى حديقة الحرية والصداقة بالقاهرة.

ومن جانبه، أشار سفير كازاخستان بالقاهرة إلى وجود تعاون بين السفارة الكازاخية والحكومة المصرية لإتمام أعمال ترميم جامع الظاهر بيبرس بحى الظاهر، مؤكدًا أن الشعب الكازاخى يعتز بمسجد الظاهر بيبرس، ويزورونه كمعلم من أهم معالم مصر الجديرة بالزيارة عند الشعب الكازاخى.

ووجه سفير كازاخستان لمحافظ القاهرة دعوة رسمية من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكازاخستانى، للمشاركة فى منتدى أستانا الدولى الذى سيشارك فيه عدد من رؤساء الدول والمستثمرين ورجال الأعمال.