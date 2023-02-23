التعليم تعلن ضوابط عقد اختبارات الشهر لصفوف النقل

جدة - نرمين السيد - بدأت المديريات التعليمية الاستعدادات لامتحانات الشهر لصفوف النقل، مع الالتزام بالتعليمات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بالكتاب الدورى رقم 10 بتاريخ 21 فبراير 2023، بشأن اختبارات شهرى فبراير ومارس.





ووفقا لتوجيهات الوزارة تلتزم الإدارات التعليمية بالتعليمات الآتية عند وضع امتحانات الشهر: - عقد الاختبار فى الجزء الذى تم تدريسه خلال الفترة السابقة له، وفى جزء من الحصة، ويكون على مستوى المدرسة. - الاختبارات قصيرة تحقق الهدف التربوى، والاختبار فى مستوى الطالب المتوسط ولا يوجد به أسئلة تعجيزية أو معقدة أو تحمل معنيين. - الحرص على تفادى أى أخطاء بالامتحانات. - اختبار شهر فبراير يعقد بالأسبوع الأول من مارس، واختبار شهر مارس يعقد فى الأسبوع الأول من أبريل. - بالنسبة للصفين الأول والثانى الثانوى، يكون امتحانهم ورقى وليس إلكترونى على أجهزة التابلت.

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