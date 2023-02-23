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محافظ القاهرة يصدق على أول قرار لضم مدة الخبرة العملية

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محمد صابر 2023-02-23 18:01 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - وأشار محافظ القاهرة إلى أن القرار يهدف إلى تحقيق الاستقرار الوظيفى وتحسين أوضاع العاملين بالمحافظة وحفظ حقوقهم وتحريك وضعهم الوظيفى وحصولهم على الترقيات.


ويأتى هذا القرار تطبيقًا لما ورد بكتاب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بتعميم أحقية العاملين المثبتين على الصناديق الخاصة بضم مدة الخبرة العلمية والعملية والخدمة العسكرية وترقيتهم.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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