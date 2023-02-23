محافظ القاهرة يصدق على أول قرار لضم مدة الخبرة العملية

جدة - نرمين السيد - وأشار محافظ القاهرة إلى أن القرار يهدف إلى تحقيق الاستقرار الوظيفى وتحسين أوضاع العاملين بالمحافظة وحفظ حقوقهم وتحريك وضعهم الوظيفى وحصولهم على الترقيات.

ويأتى هذا القرار تطبيقًا لما ورد بكتاب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بتعميم أحقية العاملين المثبتين على الصناديق الخاصة بضم مدة الخبرة العلمية والعملية والخدمة العسكرية وترقيتهم.

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