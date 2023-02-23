صحة الشرقية: فحص نحو 310 آلاف طالب بمبادرة علاج أمراض سوء التغذية

جدة - نرمين السيد - أعلن وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية الدكتور هشام مسعود، اليوم الخميس، أن الفرق الطبية المكلفة بالعمل فى المبادرة الرئاسية لعلاج أمراض سوء التغذية لطلبة مدارس المرحلة الابتدائية فحصت 309 آلاف و934 طالبًا وطالبة بمدارس الريف، من إجمالى مستهدف مليون و84 ألفًا و122 طالبا بالمرحلة الابتدائية بالمحافظة، منهم 788 ألفا و122 طالبا بالريف.





وقال "مسعود" إن أعمال الفحص تتم من خلال 174 فريقًا طبيًا مدربًا، يقوم بتغطية 1967 مدرسة بالمحافظة، منهم 118 فريقًا موجهًا لعدد 1527 مدرسة بالريف، وذلك بالتنسيق بين الإدارات الصحية والإدارات التعليمية، بعد توفير التجهيزات اللازمة، وتدريب الفرق على التسجيل الكامل لبيانات الطلبة وفقاً للنموذج المعد ببرنامج المبادرة الرئاسية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى، حفاظا على صحة وسلامة الطلاب والأطقم الطبية.

وأضاف وكيل الوزارة أن الفرق الطبية التابعة لمديرية الشئون الصحية تختص بفحص طلاب الريف ضمن المبادرة، بينما تختص هيئة التأمين الصحى بفحص الطلبة بمدارس الحضر.

وأوضح أنه فور الانتهاء من فحص الطالب يتم تسليمه بطاقة مدونًا عليها بيانات الفحص، وفى حال وجود نتائج غير طبيعية يُحال الطالب للوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة أو للعيادات الطبية بفرع هيئة التأمين الصحى لاستكمال الفحوصات والعلاج، مشيرًا إلى أهمية الكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية والأنيميا، التى قد تؤدى إلى مضاعفات عديدة منها تأثيرات عضوية وأخرى نفسية وعقلية.

وأشار إلى أن المبادرة تهدف لاكتشاف هذه الأمراض ومحاربتها من الخطوة الأولى، مضيفًا أن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بصحة وسلامة المواطنين، وخاصة الطلاب والطالبات، ولا تدخر أى جهد ولا مال للحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن، مقدما الشكر لمنسقة المبادرة بالمديرية والفرق الطبية المشاركة بها.

وفى سياق متصل، أطلقت مديرية الصحة بالشرقية قافلة طبية علاجية لقرية "القصاصين شرق" التابعة بمركز الحسينية، لعلاج محدودى الدخل بالمجان، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياه كريمة".

وأكد وكيل وزارة الصحة الدكتور هشام مسعود أن القافلة تضم التخصصات الطبية: الباطنة، والجراحة العامة، والقلب والأوعية الدموية، والعظام، والأطفال، والنساء والتوليد، وجلدية وتناسلية، وتنظيم أسرة، وأنف وأذن، والمسالك البولية، والرمد، وتم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وتقوم القافلة على مدار يومين بتوقيع الكشف الطبى على المرضى من أهالى القرية وصرف العلاج اللازم لهم مجانا وتحويل الحالات المرضية التى تحتاج لإجراء عملية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما يتم إقامة جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالى القرية، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدى وطرق الفحص الذاتى للثدى، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.