رئيس الرعاية الصحية: التمريض شريك أساسى فى النجاح (صور)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، والدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض المصرى وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور حسام أبوساطى، المدير التنفيذى للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إضافة إلى عدد من ممثلى لجنة الصحة بمجلسى النواب والشيوخ، وممثلى أفراد هيئة التمريض بالجهات الصحية المختلفة.

وأشار الدكتور أحمد السبكى، خلال كلمته اليوم، إلى أن التمريض شريك أساسى فى النجاح الذى يحدث الآن فى تطوير النظام الصحى المصرى، وأحد الركائز الأساسية فى الرعاية الصحية بالمنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحى الشامل، مؤكدًا أهمية وصعوبة مهنة التمريض ومشيدًا بدورهم العظيم الذى أدوه بكفاءة عالية أثناء جائحة كورونا، ومؤكدًا أن أعضاء هذه المهنة يتمتعون بإخلاص ووطنية منقطعة النظير.

وأضاف الدكتور أحمد السبكى، أن التمريض هو القلب فى جسد منظومة الرعاية الصحية، مؤكدًا أن أهميته لا تقل عن أهمية القلب فى الجسد البشرى، ومؤكدًا اتجاه الدولة المصرية بشكل كامل وفعال لتنمية مهنة التمريض وتطويرها، كجزء أساسى من تطوير نظام الرعاية الصحية المصرى.

وتابع السبكى: أن هيئة الرعاية الصحية تولى اهتمامًا كبيرًا لتنمية مهنة التمريض، مشيرًا إلى تطوير منظومة جداول الأجور، ومنظومة التدريب، ومنظومة أداء الرعاية التمريضية، وذلك فضلًا عن استمرارية التطوير والارتقاء بمنظومة ومهنة التمريض بمستشفيات ومراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحى الشامل، نحو تحقيق الطموحات والآمال العريضة لهذه المهنة.

وقال السبكى، إلى أن إطلاق هذا الميثاق اليوم هو خطوة أساسية وهامة فى تاريخ التمريض لتطوير هذه المهنة، ووضع أسس الأخلاقية بجانب الأسس العلمية والمهنية الذى يشهد بها العالم كله بالتمريض المصرى وكفاءته العلمية والمهنية والأخلافية، وفى ذات الوقت استمرار التطوير فى معاهد رعاية الفنية للتمريض، والبالغ عددها 10 معاهد تتبع الهيئة بمحافظات التأمين الصحى الشامل تسهم فى الارتقاء بمنظومة التعليم التمريضى فى مصر، والذى ينعكس أثرها الإيجابى على تطوير وتنمية وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بتلك المحافظات تحت مظلة المنظومة.

وتوجه السبكى، برسالة شكر وتقدير لكل أعضاء مهنة التمريض بمصر، قائلًا: أن مهنة التمريض هى عنوان للرعاية الصحية، وتحمل أمانة كبرى تؤديها لرعاية صحة المريض المصرى، متمنيًا لهم كل النجاح والتوفيق، ومؤكدًا التزام هيئة الرعاية الصحية لتكون أداة لتحقيق أحلام كل العاملين فى مهنة التمريض فى مستقبل صحة مصر "منظومة التأمين الصحى الشامل".

ومن جانبها، قالت الدكتورة كوثر محمود، أن تحديث ميثاق أخلاقيات مهنة التمريض والقِبالة فى مصر يعكس الحرص على تطوير مهارات وكفاءة العاملين بمنظومة التمريض، كركيزة أساسية فى نجاح أداء الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمرضى، ولافتة إلى أن ميثاق المهنة الجديد يتماشى مع المواثيق العالمية.

وقالت الدكتورة نعيمة القصير، أن تطوير ميثاق أخلاقيات مهنة التمريض والقِبالة المصرى، جاء نتيجة تعاون مستمر ومتكامل بين كافة الجهات المعنية، مؤكدة أن الميثاق يضمن بدوره تعزيز الصحة للجميع، ومثمنة جهود مصر فى تطوير كافة جوانب منظومة الرعاية الصحية، لضمان توفير أفضل خدمات ورعاية طبية للمواطنين.

تجدر الإشارة، إلى أنه يتضمن ميثاق أخلاقيات مهنة التمريض والقِبالة المصرى المُحدث، مجموعة من التعريفات تشمل "الأخلاقيات، المهنية، أخلاقيات مهنة التمريض والقِبالة، المساءلة والمحاسبة، مبادى قيم وأخلاقيات مهنة التمريض والقِبالة، مبادئ وقيم البحث العلمى، أسس وقوانين مهنة التمريض والقِبالة، اتخاذ القرار فى حل المشكلات الأخلاقية، لا لعنف الولادة"، كما يشمل المسؤوليات والخصائص الأخلاقية فى الرعاية التمريضية والقِبالة والعلاقات بأى أعضاء هيئة التمريض والقِبالة، وأخلاقيات الرعاية التمريضية والقِبالة، والأخطاء المهنية.

وشارك فى تحديث ميثاق أخلاقيات مهنة التمريض والقِبالة، عدد من الجهات الصحية المختلفة، شملت النقابة العامة للتمريض، وزارة الصحة والسكان، الهيئة العامة للرعاية الصحية، الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، مديريات الشئون الصحية، السادة عمداء كليات التمريض، جامعة القاهرة، وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وفى سياق متصل، عقِب تدشين ميثاق أخلاقيات مهنة التمريض والقِبالة المصرى المُحدث، أطلقت ورشة عمل لتدريب المدربين على مدونة الميثاق أخلاقيات مهنة التمريض والقِبالة بمصر.