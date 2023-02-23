المصرية للمطارات وكوندور يحتفلان بإطلاق خط جديد بين فرانكفورت ومطار سفنكس

جدة - نرمين السيد - احتفلت شركة الطيران الألمانية، كوندور، برعاية وكيلها المصرى مجموعة إيمكو للسياحة والفنادق، بالتعاون مع الشركة المصرية للمطارات، بتسيير أولى رحلاتها من فرانكفورت إلى مطار سفنكس الدولى، وذلك مطلع مارس المقبل، بمعدل رحلتين أسبوعيا.





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