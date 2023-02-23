رئيس هيئة الدواء يستقبل سفير الاتحاد الأوروبى بمصر لبحث التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - بحث الجانبان خلال اللقاء، سبل التعاون المشترك بين هيئة الدواء المصرية والاتحاد الأوروبى، بما يسهم فى تعزيز التبادل التجارى بين الجانبين، إلى جانب آليات التعاون المختلفة لدعم بناء القدرات المؤسسية، وتبادل الخبرات الفنية، ومناقشة جهود الهيئة فى تيسير إجراءات تسجيل وتداول مستحضرات والمستلزمات الطبية.

جاء اللقاء فى ضوء المباحثات المستمرة، التى تجريها هيئة الدواء المصرية مع الهيئات والمؤسسات العالمية، لخلق شراكات تدعم الارتقاء بالمستوى الرقابى بالقطاع الدواء، واستكمالا للتعاون مع الاتحاد الأوروبى.