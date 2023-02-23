محافظ الإسكندرية: استمرار تكثيف حملات مراقبة الأسواق وردع المخالفين

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ الإسكندرية محمد الشريف جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بالتأكد من ضبط الأسعار ومدى توافر كافة السلع بالأسواق وصلاحيتها ومطابقتها للمواصفات؛ حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.





وأكد الشريف - فى بيان اليوم الخميس - ضرورة ضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، حتى لا تحدث أية ممارسات احتكارية أو السلبية والتواصل الدائم مع المواطنين، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأسعار.

وفى حى العجمى، تم تنفيذ حملات للتفتيش على المنشآت التجارية تم خلالها تحرير 38 محضرًا متنوعًا وضبط 102 حالة إشغال متنوع وفرض غرامات فورية تقدر بـ6 آلاف جنيه، وفى حى الجمرك تم تحرير 10 محاضر متنوعة وتحصيل 4 آلاف جنيه غرامات فورية.

وفى حى العامرية تم تنفيذ حملة مكبرة على جميع المحال العامة شملت منطقة العامرية البلد والطريق الصحراوى وتحرير 73 محضرًا متنوعًا، وفى حى غرب تم تنفيذ حملة تموينية مكبرة على المحال التجارية وأسفرت عن تحرير 4 محاضر متنوعة.

وفى مركز ومدينة برج العرب، تم تنفيذ حملات أسفرت عن تحرير 9 محاضر متنوعة وفرض غرامات فورية تقدر بـ5 آلاف جنيه.. وفى حى العامرية ثان، تم تنفيذ حملة استهدفت طريق الكافورى قبلى وشارع الكابلات وأسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر.

وفى سياق آخر، وجه محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتكثيف حملات متابعة تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال وإزالة الاشغالات والتعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين.

وفى حى المنتزة، نفذت وحدة التدخل السريع بالمحافظة حملة مكبرة لتطبيق مواعيد الغلق الشتوية ومطاردة النباشين والفريزة، وأسفرت عن غلق وتشميع 5 منشآت، وضبط 305 حالات إشغال متنوع والتحفظ على كمية من جوانى الفرز.

وأكد أن المحافظة تواصل حملاتها على مستوى الأحياء لمتابعة تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال العامة وإزالة جميع الاشغالات والتعديات.