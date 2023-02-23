وزير التعليم: تحديد أسعار مجموعات الدعم بما يتناسب مع مستوى الطلاب المعيشى

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الخميس، اجتماعا مع مديرى الإدارات التعليمية بمحافظة الشرقية، بمركز تأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة بمدينة العاشر من رمضان.





جاء ذلك بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور أحمد عبد المعطى نائب المحافظ، واللواء يسرى سالم مساعد الوزير لشئون هيئة الأبنية، والدكتورة راندة شاهين رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للأمن، ومحمد فؤاد الرشيدى مدير مديرية التربية والتعليم بالشرقية، والدكتورة سحر الألفى مدير عام الإدارة العامة للتربية الخاصة.

جاء ذلك فى إطار متابعته المستمرة لتنفيذ مجموعات الدعم على مستوى الجمهورية، استعرض الوزير مع مديرى الإدارات التعليمية الآليات والضوابط المنظمة للتنفيذ.

واستمع الوزير إلى آراء ومقترحات مديرى الإدارات حول آليات تنفيذ مجموعات الدعم والإجراءات المنظمة لها على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، موجها بالسماح لمديرى عموم الإدارات التعليمية المختصة - بالتنسيق مع مجلس الآباء والأمناء بالإدارة حول تحديد قيمة مقابل الاشتراك بالمدارس الرسمية، والمدارس الرسمية" لغات" لجميع المراحل، بما يتناسب مع المستوى المعيشى وبما يراعى مصلحة الطلاب.

وأكد الوزير ضرورة العمل على جذب الطلاب للمدرسة، وخاصة طلاب الصف الثالث الإعدادى والثالث الثانوى، وعودتهم إلى المدرسة بشكل كامل واسترجاع دورها التربوى، كما شدد على الالتزام بالكتاب الدورى الخاص بمتابعة الغياب اليومى للطلاب، والتأكيد على تفعيل التسجيل الإلكترونى للغياب أسبوعيا لجميع المراحل التعليمية، فضلا عن تفعيل الإجراءات العقابية للغياب، لتحقيق الانضباط فى سير العملية التعليمية بمراحل التعليم المختلفة.

وفيما يخص مسابقة 30 ألف معلم، أشار الوزير إلى أنه سيتم تعيين المعلمين الجدد بالمحافظات بعد اجتيازهم تدريب اللياقة البدنية والذهنية والدورة التربوية، موجها بالانتهاء من عمليات التسكين وفقا لأعدادهم فى كل مديرية.

ووجه الوزير بمواصلة الاهتمام بتطبيق الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية، والاهتمام بالموهوبين، واكتشافهم ورعاية الفائقين منهم، ووجه باختيارهم عن طريق إعداد استمارة يشارك فيها ولى الأمر والمعلم والطالب؛ لحصر الطلاب الموهوبين.

وأشار الوزير إلى أنه فى إطار اهتمام الوزارة بأصحاب الهمم، تقوم الوزارة حاليا بإعداد لوحات استرشادية بالإشارات الأكثر استخداما للطلاب الصم والبكم يصاحبها QR كود يظهر حركة الإشارة على أن يتم تعميمها على جميع مدارس الجمهورية؛ لرفع الوعى المجتمعى ونشر ثقافة لغة الإشارة، ولتسهيل تعاملاتهم اليومية ومشاركتهم ودمجهم كشريك أصيل فى المجتمع، كما تعمل الوزارة على تطوير المحتوى الدراسى للطلاب الصم والبكم ليشتمل على الأنشطة التعليمية والمعالجات التى تتناسب مع إعاقاتهم.