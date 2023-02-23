وزير التعليم يتفقد أكبر مركز لتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة عربيا وأفريقيا

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الخميس، يرافقه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ومحمد فؤاد الرشيدى، مدير مديرية التربية والتعليم بالشرقية، مركز تأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة بمدينة العاشر من رمضان؛ لمتابعة سير العمل والاطمئنان على كفاءة الخدمات التى يقدمها المركز.





وقال وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تعمل على تقديم منظومة متكاملة من الخدمات لذوى الاحتياجات الخاصة داخل المركز يتم فيها مراعاة كل المعايير العالمية، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية، بالاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة وتوفير كافة سبل الدعم لهم.

وأضاف أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتعليمهم وتهيئتهم، وذلك لتسهيل حياتهم ومشاركتهم ودمجهم فى المجتمع.

وأشاد حجازى بالجهود المبذولة والخدمات التى يقدمها المركز، موجها بضرورة استغلال هذه الإمكانات والخدمات المقدمة، ووضع آليات لنشر خدماته على أوسع نطاق حتى يصل إلى منطقة الشرق الأوسط، موجها بسرعة عقد اجتماع مجلس إدارة المركز فى أقرب وقت ممكن لوضع خطة تنفيذية لتوسيع نطاقه.

وأطلع الوزير خلال الزيارة على الخدمات التى يقدمها المركز لتأهيل الأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة، والتى تضم: عيادات للعلاج السمعى، غرف للتخاطب، غرفة للإرشاد الأسرى، غرفة للعب وتنمية المهارات، عدد (2) غرفة للسلوك المعرفى وتعديل السلوك وصالة للعلاج الوظيفى وغرفة مكملة للعلاج الحسى، بالإضافة إلى المناطق التى تم تخصيصها للألعاب وفق الاشتراطات المعدة خصيصا لذوى الاحتياجات الخاصة، والمنطقة المخصصة للعلاج المائى والعلاج الطبيعى، ومعمل الحاسب الآلى، وغرفة الفن، وغرفة الموسيقى التى تحتوى على آلات موسيقية حديثة، وورشة عمل الغزل والنسيج، وغرف الإقامة.

والتقى الوزير بعدد من أولياء أمور الطلاب، الذين أعربوا عن تقديرهم للخدمات التى يقدمها المركز لأبنائهم والتى ساهمت بشكل كبير فى تحسن حالتهم الصحية ورفع العبء عنهم، إلى جانب الاستفادة من المحاضرات الإرشادية؛ لتوعية أولياء الأمور بكيفية التعامل مع أبنائهم الطلاب من ذوى الهمم، والبرامج الفردية والجماعية سواء البرامج العلاجية أو التأهيلية أو التدريبية أو التعليمية لكل ذوى الهمم من محافظات مصر.

يذكر أن مركز تأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة، تم إنشاؤه بمدينة العاشر من رمضان عام 2019، ويعد هذا واحدا من أكبر مراكز تأهيل الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة عربيا وأفريقيا، حيث تبلغ مساحته 24 ألف متر مربع، يتخللها مساحات خضراء بنسبة تصل إلى 70% من المساحة الكلية، وتبلغ مساحة المبنى 5200 ألف متر مربع ومكون من ثلاثة طوابق.

ويستقبل المركز حالات من الطلاب على مدى الأسبوع من مختلف مدارس التربية والتعليم سواء من الطلاب المدمجين أو من مدارس التربية الخاصة.