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تضمن المؤتمر عقد العديد من المحاضرات النظرية والعملية التى تستعرض أحدث الطرق والإرشادات الطبية فى مجال طب القلب، وعدد من الجلسات العلمية التى تتناول آخر المستجدات التشخيصية والعلاجية، وتنفيذ عدد من ورش العمل والتدريب على كل التخصصات الأساسية والدقيقة فى التشخيص باستخدام أحدث التقنيات والأجهزة الطبية المتطورة بهدف تبادل الخبرات الطبية ومناقشة الأبحاث والوسائل المختلفة للعلاج، بالإضافة إلى إقامة معرض يضم كبرى الشركات الدوائية والمستلزمات الطبية للتعرف على كل ما هو جديد فى مجال طب القلب.
وتضمنت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر عدد من الكلمات للأساتذة والخبراء المتخصصين، كما ألقى الدكتور إسلام شوقى رئيس الجمعية المصرية لأمراض القلب كلمة قدم خلالها الشكر والتقدير للقوات المسلحة على مساهمتها فى تنظيم المؤتمر ودعمها الدائم لمجال طب القلب للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والإهتمام بالأنشطة العلمية والبحثية فى هذا المجال.
وعلى هامش فاعليات المؤتمر تم افتتاح "بيت القلب المصرى" الذى سيتم من خلاله تنظيم أنشطة التعليم الطبى والتدريب التخصصى للأطباء ومواكبة أحدث ما توصل إليه العلم فى أمراض القلب وجراحته.
حضر فعاليات الجلسة الافتتاحية عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من مسؤولى الجمعية المصرية لأمراض القلب وعدد من الخبراء المصريين والأجانب المتخصصين فى مجال طب القلب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوات المسلحة تنظم المؤتمر السنوى بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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