سفينة الإمداد المصرية تصل سوريا وتركيا.. وإرسال طائرتان مساعدات لـ أنقرة

جدة - نرمين السيد - تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة باستمرار إرسال مساعدات إنسانية إغاثية تضامنًا مع الشعب التركى فى تخفيف آثار الزلزال المدمر ، والذى أدى لسقوط أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين.





أقلعت طائرتا نقل عسكريتين من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهتين إلى دولة تركيا محملتين بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية التى تشمل الأدوية والمستلزمات الطبية المقدمة من وزارة الدفاع ووزارة الصحة والسكان للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. وفى سياق متصل، وصلت سفينة الإمداد المصرية التابعة للقوات البحرية إلى دولتى سوريا وتركيا، وأعرب المسئولون على تقديرهم الكامل للجهود التى تبذلها الدولة المصرية حكومةً وشعباً لمساندتهم فى محنتهم، مؤكدين على عمق العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين الشقيقين. تأتى تلك المساعدات فى إطار التضامن الذى تقوم به مصر تجاه أشقائها من الدول فى مواجهة الأزمات والتحديات.

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