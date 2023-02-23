وزيرا العدل والاتصالات يفتتحان ثلاثة فروع توثيق مميزة وإتاحة العمل بها في الفترة المسائية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 فبراير 2023 03:30 مساءً - افتتح اليوم الخميس الموافق 23/2/2023 المستشار/ عمر مروان وزير العدل والدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور اللواء/ أحمد راشد محافظ الجيزة فرعي توثيق مميزين جديدين }فرع توثيق داندي ميجا مول – فرع توثيق دولفين مول {في محافظة الجيزة، للعمل خلال الفترة المسائية، وكذا فرع توثيق 6 أكتوبر ثان المميز والذي تم نقله من الحي السادس بمدينة 6 أكتوبر إلى مقره الجديد بمول أكتوبر فيستفال سيتي بالتوسعات الشمالية مع إتاحة العمل به في الفترة المسائية، ليصبح إجمالي عدد الفروع التي تعمل خلال الفترة المسائية (98) فرع توثيق، وذلك من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة التاسعة مساءً.

على أن يبدأ العمل بتلك الفروع خلال الفترة المسائية اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 23/2/2023.

وعلى هامش فعاليات الافتتاح أكد المستشار/ عمر مروان وزير العدل أن الفروع المميزة التي تم افتتاحها اليوم تأتي استمراراً لتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس/ عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في تقديم خدمات التوثيق تيسيراً على المواطنين من طالبي الخدمة خلال الفترة المسائية، وتلبية لاحتياجات وظروف كافة الفئات على مستوى الجمهورية عبر مقار لائقة، مثمناً بالتعاون المثمر والبناء بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ رؤية وزارة العدل بشأن التوسع الجغرافي والتكنولوجي في خدمات الشهر العقاري والتوثيق وتطويرها وميكنتها، وربطها بغيرها من الجهات والهيئات عبر البوابة الإلكترونية للشهر العقاري والتوثيق التي تتيح للمواطنين عدد من الخدمات الخاصة بالشهر العقاري والتوثيق، بما يكفل تقديم أفضل خدمة لهم، والعمل على تحديث وتطوير منظومة الشهر العقاري التوثيق اتساقاً مع رؤية الدولة نحو التحول الرقمي من خلال تقنيات عصرية.

ومن جانبه أكد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن هذه الافتتاحات تأتى تجسيدا لحرص الدولة على تقديم خدمات مميزة للمواطنين، كما تأتى فى إطار التعاون المثمر بين الوزارتين تنفيذا للمشروع القومى لمنظومة خدمات التوثيق؛ موضحا أنه بهذه الافتتاحات يصل إجمالى عدد المكاتب 517 مكتب توثيق مميكن؛ منهم 11 مكتب توثيق مميز فى جميع أنحاء الجمهورية وجارى التوسع في إنشائهم لتمكين المواطنين من الحصول على خدمات التوثيق بسرعة ويسر فى الموعد والمكان المناسب الذى يتم تحديده مسبقا من خلال الحجز عن طريق منصة "مصر الرقمية" أو تطبيق "أرغب فى عمل توكيل ".