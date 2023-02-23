رئيس هيئة الرعاية الصحية يبحث التعاون مع سفير غانا بمصر في مجال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 فبراير 2023 03:29 مساءً - رئيس هيئة الرعاية الصحية يبحث مع سفير غانا بمصر التعاون لنقل الخبرات والتجارب المصرية الناجحة في مجالات التغطية الصحية الشاملة والرعاية الطبية المتقدمة وتكنولوجيا الرعاية الصحية للأشقاء في الدول الأفريقية

رئيس هيئة الرعاية الصحية: ننفذ توجيهات القيادة السياسية بمد جسور التعاون مع الدول الأفريقية لنقل الخبرات المصرية الواسعة من أجل النهوض بقطاع الرعاية الصحية في دول القارة الأفريقية كلها .. وجذب الاستثمارات الصحية

سفير دولة غانا بمصر يشيد بالدعم الكبير للقيادة السياسية المصرية للنهوض بقطاع الرعاية الصحية لضمان توفير أفضل خدمة طبية وعلاجية للمواطنين

سفير دولة غانا بمصر يشيد بامتلاك هيئة الرعاية لمنشآت صحية معتمدة ومجهزة على أعلى مستوى وتعزيز آفاق التعاون لنقل الخبرات وخلق فرص استثمارية لضمان استمرارية تطوير القطاع الصحي واستدامته

استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، السفير عبيد بواما أكوا، سفير دولة غانا في مصر، لبحث وتعزيز سبل التعاون بين البلدين في قطاع الرعاية الصحية، وذلك بمقر الهيئة في مدينة نصر.

واستعرض الدكتور أحمد السبكي، في بداية اللقاء، تطورات الرعاية الصحية في مصر، والتجربة الرائدة في التغطية الصحية الشاملة للمواطنين تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، مستعرضًا التجهيزات العالمية للمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، من تجهيزات طبية وغير طبية وخدمات فندقية عالية المستوى، مشيرًا إلى أن الهيئة تمتلك ما يقرب من 300 منشآة منها 25 مستشفى تشتمل على تقنيات تكنولوجية ومزودة بأطقم طبية وإدارية تقدم خدمات ورعاية صحية بمستويات عالمية.

وناقش اللقاء، سبل تعزيز التعاون لنقل الخبرات المصرية الواسعة في مجالات التغطية الصحية الشاملة والرعاية الطبية المتقدمة والتحول الرقمي للخدمات إلى دولة غانا، كما بحث اللقاء أوجه التعاون في مجال السياحة العلاجية، حيث أكد الدكتور أحمد السبكي، أن الدولة المصرية ممثلة في الهيئة العامة للرعاية الصحية تمتلك منشآت صحية معتمدة وفقًا لأحدث معايير الجودة ومهارات وخبرات كبيرة وبرامج للسياحة العلاجية تؤهلها بأن تصبح الوجهة الأولى للوافدين من الدول الأفريقية للعلاج بمصر، كهدف استراتيجي للهيئة.

وتابع الدكتور أحمد السبكي: ننفذ توجيهات القيادة السياسية بمد جسور التعاون مع الدول الأفريقية لنقل الخبرات المصرية الواسعة من أجل النهوض بقطاع الرعاية الصحية في دول القارة الأفريقية كلها، وجذب الاستثمارات الصحية، خاصة بعد ما شهدته مصر من طفرة تنموية في شتى مجالات الرعاية الصحية، وأهمها بمشروع التأمين الصحي الشامل وما أتاحه من فرص استثمارية واعدة في مجال الرعاية الصحية بمصر.

وأعرب الدكتور أحمد السبكي، عن سعادته ببحث سبل تعزيز التعاون مع غانا في ضوء العلاقات التاريخية والوثيقة بين البلدين، مؤكدًا أن هذا اللقاء بداية لدفع العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف مجالات الرعاية الصحية، ونقل الخبرة، وغيرها بما يؤدي إلى الارتقاء بالعلاقات في مجال الرعاية الصحية إلى المستوى الذي يحقق مصالح وطموحات البلدين، وجذب السياحة العلاجية والاستثمارات الصحية الأفريقية إلى مصر.

ومن جانبه، أكد السفير عبيد بواما أكوا، حرص بلاده على دعم العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف مجالات الرعاية الصحية، مشيدًا بالدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية المصرية لقطاع الرعاية الصحية، بما ساهم في توفير أفضل خدمة طبية وعلاجية للمواطنين، ومما جعل مصر مركزًا لاستقطاب الاستثمارات الصحية، مؤكدًا أن الدولة المصرية تتمتع بنظام رعاية صحية قوي ومتقدم، ومثمنًا جهود هيئة الرعاية الصحية في تعزيز آفاق التعاون وخلق فرص استثمارية في المشروعات الصحية الجديدة، وعلى رأسها مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد بمصر، بما يضمن استمرارية تطوير قطاع الرعاية الصحية واستدامته.

وأشاد السفير عبيد بواما أكوا، بامتلاك هيئة الرعاية الصحية لمنشآت صحية معتمدة ومجهزة على أعلى مستوى، مثنيًا على جودة المنشآت الصحية وكفاءة الفرق الطبية التي تعمل بها، كما أبدى إعجابه الشديد بما رآه على أرض الواقع من جودة المنشآت الصحية والخدمات المقدمة للمرضى خلال زيارته للمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر، ولافتًا إلى أن مؤتمر المناخ COP27 كان اختبارًا صعبًا للتأمين من الناحية الطبية على الوجه الأمثل، قائلًا "ولكن هيئة الرعاية الصحية نجحت في هذا الاختبار الصعب والتأمين الطبي للمؤتمر على أكمل وجه".

وحضر اللقاء من جانب هيئة الرعاية الصحية، الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور مصطفى غنيمة، مستشار رئيس الهيئة للتحول المؤسسي ومدير عام الإدارة العامة لشئون الأفرع، والدكتور أحمد حماد، مدير الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتور أحمد عاطف، المشرف العام على التعاون الدولي والعلاقات الخارجية بالهيئة.

كما حضر من جانب سفارة دولة غانا بمصر، السيد صموئيل سيلاسي سيفور، Head of Chancery، والسيد كيفين نياسمبي، Plotical and Economic.