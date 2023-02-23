لوحات وQR Code.. وزير التعليم: نشر ثقافة لغة الإشارة بكل مدارس الجمهورية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة بصدد إعداد لوحات استرشادية لرموز لغة الإشارة الأكثر استخداما، يصاحبها QR كود يظهر حركة الإشارة.





جاء هذا خلال جولة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى التفقدية لأكاديمية السويدى الفنية للتعليم الفنى المتميز، ومدرسة اللغات الرسمية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس.



وأشار الوزير إلى أنه سيتم تعميم هذه اللوحات على جميع مدارس الجمهورية، لرفع الوعى المجتمعى ونشر ثقافة لغة الإشارة، وترسيخ وسيلة التواصل مع الطلاب من ذوى الهمم من ذوى الإعاقة السمعية، مضيفا أن الوزارة تعمل على بناء قدرات المعلمين المتخصصين فى لغة الإشارة، اتفاقا مع مبادرة رفقاء "قادرون باختلاف" التى أطلقها رئيس الجمهورية وفى ضوء اهتمام الدولة بكافة الخدمات المقدمة لذوى الاحتياجات الخاصة.

وفى هذا الإطار، أشار الوزير إلى أهمية دور مؤسسات المجتمع المدنى وتعاونها مع الوزارة فى تقديم الخدمات لذوى الهمم بالمدارس.